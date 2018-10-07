«اون» برای تایید نابودی مرکز آزمایش اتمی از بازرسان دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وزارت خارجه آمریکا امروز یکشنبه و پس از دیدار مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد: کیم جونگ اون از بازرسان برای تأئید فرایند نابودی مرکز آزمایش اتمی این کشور دعوت کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است که موافقت رهبر کره شمالی در ارتباط با نابودی مرکز آزمایش هسته ای «پانگی-ری» با هدف تایید انهدام آن می باشد.

این درحالیست که وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش با انتشار پیامی در توئیتر خود از دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داده بود.

وزیر خارجه آمریکا در این پیام توئیتری، دیدار مذکور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: روند توافق‌ نامه‌ های نشست سنگاپور (میان سران دو کشور) رو به پیشرفت است.

وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفر سه روزه خود به شرق آسیا پس از این دیدار، عازم سئول پایتخت کره جنوبی شد.

او دیروز نیز در توکیو پایتخت ژاپن با شینزو آبه نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا ماه گذشته اعلام کرد به زودی نشست دومی با کیم جونگ اون خواهد داشت. او ۱۲ ژوئن سلال جاری در نشست سنگاپور با رهبر کره شمالی دیدار و درباره توقف برنامه‌ های هسته‌ ای پیونگ یانگ توافق کردند.