«کیم جونگ اون» با اعصاب ترامپ بازی می کند/ خلع سلاحی در کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به دیدار امروز مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ و توافق درباره دیدار دیگری میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به منظور رایزنی برای تسریع بخشیدن به روند خلع سلاح هسته ای و توسعه همکاری میان دو کشور آورده است: از زمان دیدار اول میان رهبران دو کشور در سنگاپور در ژوئن گذشته که با جشنواره رسانه ای بی سابقه ای روبرو شد و اینگونه وانمود شد که کره شمالی به دنبال دست برداشتن از برنامه هسته ای و موشکی خود با هم است؛ هیچ پیشرفت عملی حاصل نشده و توافقات حاصل شده اجرایی نشد تا ترامپ با خشم دستور توقف همه تماس ها با پیونگ یانگ را بدهد.

این رسانه می نویسد: نمی دانیم که چه طرفی دیگر را مورد مضحکه قرار داده است؛ رهبر کره شمالی یا همتای آمریکایی اش یا رئیس جمهور چین که از پشت پرده بازی را اداره می کند و به همه می خندد. غیرمنطقی است که تماس ها میان مسئولان کره شمالی و آمریکا پیشرفتی در زمینه خلع سلاح هسته ای با توجه به تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا و اینکه ترامپ چین را دشمن نخست و خطر بر کشور دانسته است، داشته باشد.

رای الیوم نوشت: جای هیچ شکی نیست که کیم اون جونگ که از حمایت چین برخوردار است؛ هنگامی که از آمادگی برای دست برداشت از سلاح هسته ای سخن می گوید، با اعصاب ترامپ بازی می کند تا وقت به دست آورد و کشورش را به شکل جزیی یا کلی از انزوا خارج کند. این مرد به نظر بسیاری از ناظران از نظر سیاسی و نظامی فوق العاده زیرک و دشوار است که از سلاح هسته ای در آینده نزدیک حداقل دست بردارد.

این رسانه با اشاره به موضع گیری های ترامپ درباره رهبر کره شمالی و پادشاه عربستان و اینکه از حب و دوستی آنها سخن گفته بود، آورده است: حب ترامپ به رهبر کره شمالی با حب و دوستی وی به پادشاه عربستان متفاوت است زیرا اولی سلاح هسته ای و موشک هایی دارد که توان حمل این کلاهکها را دارد و چین حامی اش است و دیگری پول دارد و آمریکا آنرا وارد جنگهای متعددی کرده است و حب به آن از نوع کشنده است. تفاوت فاحش است. آمریکا و کشورهای غربی جز زبان زور همراه با کلاهک های هسته ای و موشک های پیشرفته نمی فهند.