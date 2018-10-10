مستند «هشتگ بیان» ساخته شد

بلال طاهری، کارگردان این اثر در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این مستند مشتریان یک کافه با انتخاب گزینه شنونده در منو، فردی را به مدت مشخص برای شنیدن حرف هایشان انتخاب می کنند. واقعیت با حقیقت متفاوت است و به دلیل اینکه ما در این فیلم به دنبال حقیقت بوده ایم، ابزار آلاتی که در قضاوت افراد و موقعیت ها نقش بسیاری ایفا می کنند را تا آنجایی که امکان آن فراهم بود، حذف کرده ایم.

وی با بیان اینکه در همین راستا نقش نویسنده نیز از فیلم حذف شد، افزود: دیالوگ های رد و بدل شده از سوی کاراکترها در این اثر گفته های واقعی و بدون تغییر افراد است. فردی که به عنوان شنونده نیز انتخاب می شود، هیچ گونه دخالتی در صحبت های طرف مقابل نمی کند، با حرکات دست و سر واکنشی نشان نمی دهد و همچنین برای تائید و یا رد صحبت های آنها وارد بحث نمی شود، این روند باعث شده تا راه هر نوع قضاوتی در گفته های افراد بسته شود.

این کارگردان همچنین با اشاره به حذف سیستم نور پردازی و صدابرداری گفت: طراحی لباس نیز در این اثر حذف شده و پوشش افراد به انتخاب خودشان صورت گرفته؛ اکثر افراد انتخاب شده جز مشتریان ثابت کافه ها بودند و در همین راستا سعی شد تا لوکیشن نشستن افراد نیز خودشان انتخاب کنند. انتخاب نوع دوربین و زاویه لنز نیز با دقت فراوان انتخاب شده است.

طاهری در ادامه به دلایل انتخاب لوکیشن کافه پرداخت و گفت: انتخاب کافه به این دلیل صورت گرفته تا نشان دهد ما در جامعه ای هستیم که سنتی است و روابط بین افراد بر اساس عادت ها و سنت ها تعریف می شود اما کافه یک مکان مدرن و یک شاخصه لوکس در حوزه مبلمان شهری محسوب می شود؛ در این اثر انسان های سنتی وارد یک مکان مدرن می شوند و دغدغه های خود را در خصوص تضاد بین دو جامعه مدرن و سنتی را به تصویر می کشند؛ خوشبختانه توانستیم به خوبی این تقابل را در بین گفتگوهای افراد به نمایش درآوریم.

وی تصریح کرد: تصویربرداری این فیلم مستند برای اولین بار در سال ۸۹ و با نام کافه سون آغاز شد؛ این اثر چندین بار تا انتها نیز تصویر برداری شد اما به دلیل اینکه موقعیت های دلخواه در آنها به وجود نیامد، تصویر برداری آن در حدود پنج بار از سر گرفته شد.

طاهری همچنین در خصوص نام این فیلم مستند عنوان کرد: عملکرد هشتگ این است که گفته های مختلف را به صورت منظم و پشت سر هم نشان دهد؛ ما نیز گفتگوهای مختلف را در یک قالب به نمایش درآوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «هشتگ بیان» پس از تولید نهایی در جشنواره های داخلی و خارجی به نمایش در خواهد آمد. در این فیلم مستند؛ پویا ظریف دستیار کارگردان، جعفر مطلبی پور تدوینگر، مازن هواشم و پدرام فرخ تاچ فیلمبرداران، بهشاد مطیعی صدابردار و لیلا طیبی فر تهیه کننده هستند.