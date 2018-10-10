به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق اظهارات جدید رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این کشور دیگر هیچ پولی از صندوق بین‌المللی پول وام نخواهد گرفت.

اردوغان در سخنرانی در جمع حزب ای‌کی گفت: شاخص‌های اقتصادی ترکیه در مقایسه با کشورهای دیگر در وضعیت خیلی خوبی به سر می‌برند و فصل مربوط به صندوق بین‌المللی پول برای همیشه در ترکیه بسته شد.

هفته گذشته دولت اردوغان توسط حزب رقیب سی‌اچ‌پی، برای به کارگیری خدمات شرکت مشاور بین‌المللی مک‌کینزی، جهت تخمین شرایط اقتصادی ترکیه در هر ۳ ربع سال، مورد انتقاد قرار گرفت. این حزب مدعی شد این کار، نشان‌دهنده عدم اعتماد به اقتصاد کشور است.

اردوغان با اشاره به این انتقادها گفت: وقتی ما ریاست‌جمهوری را در اختیار گرفتیم، دولت ۲۳.۵ میلیارد دلار بدهی داشت؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۳ این بدهی را تسویه کردیم. آیا ما کسی نبودیم که این کشور را از زیر یوغ صندوق‌بین‌المللی پول رها کردیم؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال لیره ترکیه حدود ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داد، در حالی‌ که نرخ تورم همچنان بالاتر از نرخ ۲۴ درصدی بانک مرکزی قرار دارد؛ هر چند ترکیه با وجود این شرایط، کشوری با سطح بدهی پایین باقی مانده است. نرخ بدهی عمومی ترکیه ۲۸ درصد و نرخ بدهی خانوارهای ترکیه ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است، که این نرخ‌ها هر دو کمتر از نصف نرخ متوسط کشورهای با اقتصاد در حال ظهور هستند.