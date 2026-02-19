تشدید نظارت دامپزشکی با ۴۷ اکیپ در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقا پور کاظمی صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی در آستانه ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروزی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف صیانت از سلامت عمومی و تأمین فرآورده‌های خام دامی سالم برای شهروندان، تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

اقاپور کاظمی با بیان اینکه در قالب این برنامه ۴۷ اکیپ بازرسی ساماندهی شده‌اند، افزود: از این تعداد، ۲۱ اکیپ به صورت ثابت و ۲۶ اکیپ به شکل سیار در سطح استان فعالیت می‌کنند و مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و واحدهای وابسته را رصد خواهند کرد.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی به‌کارگیری شده در این طرح تصریح کرد: ۸۳ دامپزشک، ۹۵ بازرس گوشت و ۳۰ ناظر شرعی در این عملیات مشارکت دارند تا ضمن کنترل شاخص‌های بهداشتی، بر رعایت موازین شرعی در فرآیند استحصال و عرضه محصولات پروتئینی نیز نظارت کامل صورت گیرد.

آقاپور کاظمی با یادآوری نتایج اجرای طرح‌های مشابه در گذشته خاطرنشان کرد: در یکی از دوره‌های اخیر نظارتی، ۴۷۹ مورد تخلف بهداشتی شناسایی و ۴۸ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد. همچنین بیش از ۴.۵ تن فرآورده خام دامی ناسالم کشف و ضبط و حدود ۶ تن مواد پروتئینی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی تأکید کرد: با هرگونه تخلف در حوزه نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی برخورد قانونی خواهد شد و بسته به نوع تخلف، اخطار، پلمب واحد صنفی و معرفی به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران از شهروندان خواست فرآورده‌های مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت تهیه کرده و به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و وجود مهر و لیبل دامپزشکی توجه کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ یا ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها اطلاع دهند.

طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی مازندران از هم‌اکنون آغاز شده و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.