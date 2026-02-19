دغدغه‌ فعالان سیاسی لرستان در نشست با پزشکیان؛ از دیدار مردمی تا شوتی!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسعود پزشکیان رئیسجمهور با فعالان سیاسی و اجتماعی استان لرستان، صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد.
محمد مهرابی، فعال سیاسی اصولگرا، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت حضور رئیسجمهور در استان، آن را مایه دلگرمی و امید مردم لرستان دانست و اظهار داشت: مردم این استان همواره در کنار نظام و انقلاب ایستادهاند.
لرستان، استانی که حقوقش ادا نشده است
وی با بیان اینکه لرستان در ۱۲ سال گذشته پنج بار در صدر جدول فلاکت کشور قرار گرفته و حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم این استان برای تأمین معیشت مجبور به مهاجرت شدهاند، افزود: بیتردید لرستان حقوق خود را نسبت به حاکمیت ادا کرده است، اما آیا حاکمیت به همان اندازه به لرستان توجه کرده است؟
مهرابی لرستان را مادر سرزمینهای ایران خواند و تصریح کرد: آبهای جاری زاگرس بیش از هر جای دیگر حق مردم این دیار است، در حالی که بخش عمده اراضی کشاورزی استان دیم است و خشکشدن جنگلهای لرستان تهدیدی ملی برای کشور محسوب میشود.
ضرورت تسریع در اجرای سد معشوره
این فعال سیاسی با اشاره به پروژه سد معشوره و بودجه قطرهچکانی اختصاص یافته به آن، گفت: در حالی که طرحهای بزرگ انتقال آب کشور با سرعت بالا پیش میروند، اجرای سد معشوره با تأخیر مواجه شده است.
وی خطاب به رئیسجمهور افزود: دولت شما پرچمدار گفتمان وفاق ملی است و اجرای عملی این رویکرد، استفاده از نیروهای متخصص در استانهاست. ما خواستار تسریع در اجرای سد معشوره با همان سرعت پروژههای ملی مشابه، مانند سد بختیاری هستیم تا برنامه توسعه لرستان محقق شود.
سفر کمتر رنگ و بومی مردمی داشت
علیمحمد صالحی، فعال سیاسی اصلاحطلب لرستان، هم در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به ماهیت سفرهای استانی، اظهار داشت: دوست داشتم این سفر با شادی، شور و هیجان مشابه سفرهای تبلیغاتی ریاستجمهوری همراه باشد، اما سفر امروز کمتر رنگ و بوی بومی و مردمی دارد.
استاندار بومی فرصتی برای استان
وی با بیان اینکه حضور استاندار بومی لرستان، جمع شدن امامجمعه و شورای تأمین، زمینه ایجاد اتفاقات مثبت در استان را فراهم کرده است، گفت: اکنون امید داریم تصمیمات و اقدامات مؤثر برای لرستان شکل گیرد.
صالحی لرستان را مهد تمدن ایران دانست و افزود: مردم این استان به مهماننوازی شهرهاند، اما مشکلات معیشتی، بیکاری مزمن و فشار اقتصادی سفره مردم را کوچک کرده و حتی مهماننوازترین میزبان را شرمنده میکند.
اولویت اول: آب و کشاورزی نوین
این فعال سیاسی با تأکید بر اهمیت آب و کشاورزی در استان، گفت: با میانگین بارش سالانه بیش از ۵۰۰ میلیمتر، لرستان باید پیشتاز کشاورزی نوین باشد، اما تنها ۲۳ درصد اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دارند. این وضعیت پیامدهای اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد.
صالحی خطاب به رئیسجمهور پیشنهاد داد: تشکیل قرارگاه سازندگی ویژه آب در لرستان، تسریع در تکمیل سدهای نیمهتمام و توسعه شبکه آبیاری نوین باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات اشتغال جوانان، گفت: کمبود فرصتهای شغلی، آنان را به سمت مشاغل پرخطر و غیررسمی مانند شوتی سوق داده است. لرستان ظرفیتهای فراوانی دارد و نیازمند تصمیمات بزرگ و راهبردی است.
مشکلات لرستان حاصل عقبماندگی انباشته است
حجتالاسلام حیات الغیب، فعال سیاسی لرستانی، هم در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به مطالبات مردم لرستان، اظهار داشت: مردم این استان مطالبه اصلیشان عدالت است و اهل تنش و آشوب نیستند. خوشبختانه امروز فضای استان فضای آبادانی، توسعه و همدلی است که نمونه آن در هیچ دورهای مشاهده نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات لرستان تنها مربوط به یک مدیریت خاص نیست، افزود: این مشکلات نتیجه سالها عقبماندگی انباشته، تصمیمات نیمهتمام و عدم توجه کافی دولتمردان است. فاصله شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی استان با میانگین کشوری غیرقابل انکار است.
حیات الغیب با بیان اینکه معیشت و زندگی شرافتمندانه حق مسلم مردم لرستان است، گفت: مردم این استان انتظار دارند با برنامهریزی صحیح و حمایت جدی دولت، شرایط زندگی و کار آنها ارتقا یابد.
نیاز استاندار به حمایت ویژه دولت
این فعال سیاسی لرستان با تقدیر از نگاه راهبردی، توسعهمحور و میدانی استاندار بومی استان، اظهار داشت: استاندار برای اجرای برنامههای خود نیازمند نگاه ویژه و حمایت مستمر دولت است تا بتواند پروژهها و اقدامات توسعهای را با سرعت و کیفیت مناسب به انجام برساند.
مردم لرستان تنها تماشاگر نباشند
پروین صادقی، فعال سیاسی لرستانی، هم در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور رئیسجمهور، با تأکید بر مشارکت مردم در امور توسعهای، اظهار داشت: لرستان میتواند نخستین استان کشور باشد که دارای پیمان رسمی مشارکت اجتماعی در پروژههای پیشران شود. مردم و دولت دست در دست هم میتوانند مسائل استان را حل کنند تا مردم تنها تماشاگر نباشند.
لرستان میزبان گفتگوهای ملی درباره زنان
وی با اشاره به نقش زنان در توسعه کشور، افزود: لزوم برگزاری کنگره ملی بانوان در لرستان احساس میشود. استان میتواند میزبان گفتگوی ملی درباره نقش زنان در توسعه کشور باشد و ظرفیتهای این حوزه را به نمایش بگذارد.
صادقی در پایان با بیان امیدواری نسبت به نگاه ویژه رئیسجمهور، گفت: با تدابیر مناسب، میتوان اوضاع مردم صبور لرستان را به بهاری زودرس و سرشار از امید تبدیل کرد. امیدواریم لرستان سامان یابد و دلهای مردم شادمان گردد.
لزوم تعیین معاون معین برای لرستان
شجاع دریکوند، فعال سیاسی اصلاحطلب لرستانی، هم در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به صبر مردم لرستان برای دیدار مستقیم با رئیسجمهور، اظهار داشت: مردم لرستان صبورانه منتظر حضور شما بودند، اما به دلایلی این فرصت فراهم نشد. وعده بدهید که در سفر بعدی با مردم لرستان دیدار مستقیم داشته باشید.
استفاده از نیروهای بومی در مدیریتهای کلان
وی با تأکید بر اهمیت بهرهمندی از نیروهای لرستانی در سطوح مدیریتی کلان، گفت: در استان اجماعی میان مسئولان شکل گرفته و با محوریت استاندار امور در حال پیشرفت است. اگر قرار باشد برای لرستان کاری انجام شود، بهترین فرصت همین زمان است.
دریکوند خطاب به رئیسجمهور تصریح کرد: پیشنهاد عملی من این است که یکی از معاونین شما بهعنوان معاون معین در لرستان تعیین شود تا پیگیری مسائل و مشکلات این استان را بر عهده داشته باشد و روند اجرایی برنامهها سرعت گیرد.
بنابراین گزارش؛ این نشست در تالار دانشگاه مدیریت و برنامهریزی دانشگاه لرستان برگزار شد و بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی، مطالبات مردمی و دغدغههای فعالان مدنی استان در دستور کار آن قرار داشت.
رئیسجمهور در این نشست به صورت مستقیم پای سخنان نمایندگان جریانهای سیاسی و اجتماعی نشست و دیدگاههای آنان را استماع کرد.
