ساز و کار جدید اروپا برای مبادلات تجاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سفیر انگلیس در تهران گفت که اتحادیه اروپا برای مبادلات تجاری با ایران ساز و کار بانکی جدیدی طراحی کرده است.
به گفته وی این ساز و کار جدید همچنین به دیگر کشورها این امکان را می دهد که با ایران مبادلات تجاری داشته باشند.
هفته گذشته محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با بیبیسی گفت که در برابر فشارهای آمریکا، حمایت اروپاییها برای حفظ توافق هستهای ۲۰۱۵ بهتر از حد انتظار بوده است.
وی با این حال تاکید کرد تلاش برای حفظ برجام کار دشواری است چرا که آمریکا نقش فراگیری در نظام مالی بینالمللی دارد حالآنکه بهرغم دشواریها، گزینهها نیز مشخص هستند: آیا جامعه بینالملل قصد دارد به آمریکا اجازه حکمرانی بدهد؟ در گذشته این امر اتفاق افتاد حال آنکه مبتنی بر برخی قوانین بود نه بر اساس فرامینی که هر روز تغییر میکنند.
ظریف در پاسخ به این سوال که در برابر تهدیدهای ترامپ، چه انتظاری از کشورهای اروپایی که ملزم به حفظ برجام هستند، میرود نیز گفت: ترزا می نخستوزیر انگلیس و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و دیگر رهبران اروپایی از تعهد به برجام و همچنین حق ایران برای برخورداری از مزایای اقتصادی آن سخن گفتهاند. شاید اروپاییها بهتر از حد انتظار تعهد به برجام را ابراز کردند. بنابراین باید این تعهدات سیاسی را به ساز و کار اجرایی تبدیل کنند و بر این باور هستم که این ساز و کارها اجرایی میشود. مرحله بعدی که بسیار مهم است نحوه کارایی این ساز و کارها است.
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