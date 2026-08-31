به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی یکی از چهره‌های خبرساز نقل‌وانتقالات تابستانی پرسپولیس بود چرا که بازیکنی که پس از سال‌ها حضور در استقلال، تصمیم گرفت راهی رقیب سنتی شود و پیراهن سرخ را بر تن کند. حالا اما این بازیکن در نخستین تقابل با تیم سابقش نمی‌تواند پرسپولیس را همراهی کند.

جلالی که از مدت‌ها قبل با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند، همچنان شرایط لازم برای حضور در مسابقات را به دست نیاورده و به همین دلیل دیدار پرسپولیس و استقلال در هفته پنجم لیگ برتر را از دست داده است.

در روزهای گذشته شایعاتی درباره نحوه انتقال جلالی به پرسپولیس مطرح شده بود؛ از جمله اینکه این بازیکن پیش از عقد قرارداد با سرخ‌پوشان تست‌های پزشکی را پشت سر نگذاشته و با وجود یک آسیب‌دیدگی قدیمی و مزمن به پرسپولیس پیوسته است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد جلالی پیش از پیوستن به پرسپولیس مراحل پزشکی مربوط به انتقال را پشت سر گذاشته و تأییدیه‌های پزشکی لازم را نیز دریافت کرده است. بنابراین، ادعای اینکه پرسپولیس با بازیکنی مصدوم و بدون انجام تست‌های پزشکی قرارداد بسته، صحت ندارد.

با وجود این موضوع، جلالی در حال حاضر با آسیب‌دیدگی مواجه است و هنوز به شرایطی نرسیده که بتواند در مسابقه رسمی به میدان برود. به همین دلیل کادر فنی پرسپولیس نمی‌تواند روی حضور او در دربی حساب کند.

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود.