به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و ابوالحسن داوودی دبیر شورای عالی تهیه کنندگان برای دیدار با مهدی فخیم زاده بازیگر پیشکسوت در خانه وی حضور پیدا کردند. در این دیدار حضار ضمن بازگویی خاطرات خود با این کارگردان پیشکسوت سینمای ایران بر نقش و اثرگذاری فخیم زاده در ساخت آثار ماندگار در سینما و تلویزیون تاکید کردند.

اسعدیان با اشاره به اینکه آثار مهدی فخیم زاده را از ابتدا دنبال می‌کرده است، گفت: شما به گردن سینمای ایران حق بسیاری دارید و تعداد زیادی از نسل های مختلف که امروز در سینما فعالیت می کنند، مدیون شما هستند و حضور ما امروز به نوعی تاکید بر اثرگذاری شما و قدردانی از طرف جامعه سینمایی است.

همچنین داوودی که به دعوت همایون اسعدیان در این دیدار حضور داشت و سابقه همکاری زیادی با مهدی فخیم زاده دارد، بیان کرد: آشنایی جدی من با مهدی فخیم زاده بعد از ساخت فیلم «سفر جادویی» شکل گرفت و من بعد از این فیلم تجربیات زیادی از او به دست آوردم.

وی عنوان کرد: ما و علاقه‌مندان سینما چیزهای زیادی درباره کارگردانی و نویسندگی از مهدی فخیم زاده آموختیم که در هیچ کتاب و دانشگاهی وجود نداشت.

در این دیدار مهدی فخیم زاده بازیگر و کارگردان پیشکسوت نیز با تشکر از توجه خانه سینما به پیشکسوتان به بازگویی بخشی از خاطرات خود از سال‌ها همکاری و فعالیت در سینما پرداخت و همچنین بر پر رنگ شدن نقش پیشکسوتان سینما در فعالیت های صنفی تاکید کرد.