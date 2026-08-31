به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه صنایع بزرگ کشور (Reverse Pitch) در چارچوب INOTEX Express ۲۰۲۶ برگزار میشود تا زمینهای برای ارتباط مستقیم میان صاحبان نیاز و مجموعههای فناور و نوآور کشور فراهم شود.
در این رویدادها، نمایندگان صنایع و سازمانهای بزرگ کشور با حضور در نشستهای تخصصی، نیازها و چالشهای واقعی خود را در حوزههای مختلف مطرح میکنند و شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها و تیمهای نوآور نیز فرصت خواهند داشت متناسب با این نیازها، توانمندیها و راهکارهای فناورانه خود را ارائه کنند.
این برنامه با رویکرد نیازمحور طراحی شده است تا مسیر ارتباط میان مسئله واقعی صنعت و ظرفیتهای فناوری کوتاهتر شود و زمینه برای شکلگیری همکاریهای تخصصی و توسعه بازار شرکتهای فناور فراهم آید.
در این دوره، نیازهای فناورانه در شش حوزه تخصصی شامل بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی، معدن و فرآوری قیر، آب و برق، معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر بهرهوری و تحول دیجیتال، نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح خواهد شد.
در حوزه بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ارائه نیازهای خود میپردازد. در بخش معدن و فرآوری قیر نیز هلدینگ معدنی کاویان، مسائل و نیازهای فناورانه خود را مطرح خواهد کرد.
همچنین حوزه آب و برق با حضور وزارت نیرو، بخش بهرهوری، نوآوری و تحول دیجیتال در معدن و صنایع معدنی با حضور ایمیدرو و حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در این رویدادها دنبال میشود.
در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز شرکت همراه اول نیازهای فناورانه خود را با فعالان این حوزه به اشتراک خواهد گذاشت تا زمینه شناسایی راهکارهای قابل اجرا و ایجاد همکاری میان صنعت و شرکتهای فناور فراهم شود.
بر اساس برنامه اعلامشده، این رویدادها در روزهای ۱۲ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در منطقه نوآوری ایران و در استیج نمایشگاه اینوتکس و سالن سراج برگزار میشوند.
همچنین از شرکتها، استارتآپها و ایدهپردازانی که توانایی ارائه راهکار برای نیازهای مطرحشده را دارند، دعوت شده است با حضور در این برنامه، ظرفیتها و راهکارهای خود را در معرض صاحبان نیاز قرار دهند.
رویدادهای Reverse Pitch اینوتکس، فرصتی برای عبور از ارتباطات صرفاً نمایشگاهی و ورود فناوری به مسائل واقعی صنعت است. در این مسیر، یک نیاز فناورانه میتواند به نقطه آغاز یک گفتوگوی تخصصی، همکاری صنعتی و توسعه بازار برای یک شرکت فناور تبدیل شود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به reversepitch.inotex.com مراجعه کنند یا برای حضور بهعنوان تیمهای نوآور با شماره ۰۲۱-۷۶۲۵۰۲۵۰ داخلی ۲۳۵۴ تماس بگیرند.
نظر شما