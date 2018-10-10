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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۳

تحولات یمن؛

عملیات نیروهای یمنی در ساحل غربی/ انهدام نفربر سعودی در جیزان

عملیات نیروهای یمنی در ساحل غربی/ انهدام نفربر سعودی در جیزان

عملیات گسترده نیروهای یمنی در ساحل غربی و انهدام نفربر سعودی در شهر مرزی جیزان از مهمترین تحولات امنیتی یمن محسوب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن به عملیات های انتقام جویانه خود علیه سعودیها و مزدوران آنها ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی در همین راستا عملیات گسترده ای را علیه مزدوران در ساحل غربی کلید زدند.

در جریان این عملیات تعدادی از خودروهای نظامی مزدوران سعودی هدف قرار گرفت و منهدم شد.

از سوی دیگر، نیروهای یمنی تلاش مزدوران سعودی برای ورود به منطقه «نهم» در صنعاء را ناکام گذاشتند.

منابع یمنی اعلام کردند که در این عملیات، نیروهای یمنی شکست سختی را به صفوف مزدوران تحمیل کردند.

در همین حال، یک نفربر سعودی نیز به دلیل وقوع انفجار، در شهر جیزان منهدم شد.

به دنبال این حادثه تمامی مزدوران سرنشین این نفربر به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 4426115

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