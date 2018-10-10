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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

نقاشی حرفه‌ای جهت تعمیر خودروهای ولوو

نقاشی حرفه‌ای جهت تعمیر خودروهای ولوو

اتاق رنگ کوره‌ای تعمیرگاه مرکزی داتیس دارای فضایی کاملا ایزوله است که باعث می‌شود مولکول‌های رنگ بدون تاثیر از عوامل محیطی به‌صورت یکنواخت روی قطعه یا بدنه قرار بگیرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اتاق رنگ کوره‌ای تعمیرگاه مرکزی داتیس، مجهز به سیستم رنگ گلازوریت نیز هست.

یکی از معتبرترین و با کیفیت‌ترین برند رنگ‌های جهان، گلازوریت است. رنگ گلازوریت در کارخانه بی.‌ای.اس.اف آلمان تولید می‌شود و تنها شرکت تولید رنگ خودرو است که رنگ‌های تولیدی آن مورد تائید تمامی خودروسازان و برندهای برتر خودرویی در جهان است.

در سیستم رنگ گلازوریت تمامی رنگ‌ها اعم از ساده، متالیک و صدفی قابل ساخت است. ساخت رنگ‌های خاص نیز از ویژگی‌های منحصر به فرد گلازوریت است؛ جهت ساخت رنگ‌های مات و هفت رنگ که که در برخی خودروهای لوکس به‌کار رفته، تنها باید از گلازوریت کمک گرفت.

ولوو سواران می‌توانند با تماس با شماره‌های ۱۸۵۲ و ۰۲۱-۷۵۳۰۶ ضمن تعیین وقت قبلی برای انجام بازدیدهای فنی، سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات به تعمیرگاه مرکزی داتیس خودرو واقع در شرق تهران مراجعه کنند. زمان مراجعه روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی۱۷:۳۰ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.

کد مطلب 4426118

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