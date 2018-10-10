به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اتاق رنگ کوره‌ای تعمیرگاه مرکزی داتیس، مجهز به سیستم رنگ گلازوریت نیز هست.

یکی از معتبرترین و با کیفیت‌ترین برند رنگ‌های جهان، گلازوریت است. رنگ گلازوریت در کارخانه بی.‌ای.اس.اف آلمان تولید می‌شود و تنها شرکت تولید رنگ خودرو است که رنگ‌های تولیدی آن مورد تائید تمامی خودروسازان و برندهای برتر خودرویی در جهان است.

در سیستم رنگ گلازوریت تمامی رنگ‌ها اعم از ساده، متالیک و صدفی قابل ساخت است. ساخت رنگ‌های خاص نیز از ویژگی‌های منحصر به فرد گلازوریت است؛ جهت ساخت رنگ‌های مات و هفت رنگ که که در برخی خودروهای لوکس به‌کار رفته، تنها باید از گلازوریت کمک گرفت.

ولوو سواران می‌توانند با تماس با شماره‌های ۱۸۵۲ و ۰۲۱-۷۵۳۰۶ ضمن تعیین وقت قبلی برای انجام بازدیدهای فنی، سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات به تعمیرگاه مرکزی داتیس خودرو واقع در شرق تهران مراجعه کنند. زمان مراجعه روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی۱۷:۳۰ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.