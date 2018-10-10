به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مداح صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی صنعت، معدن و تجارت سمنان ضمن بیان اینکه ۹ هزار و ۷۴۰ بافنده در ۳۲ کارگاه قالی‌بافی فعال استان مشغول به کار هستند، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، هفت مجتمع قالی‌بافی نیز در استان وجود دارد که کار تولید فرش و قالی را بر عهده‌دارند.

وی بابیان اینکه بافنده‌های استان سمنان تحت نظارت شرکت تعاونی‌های شهری و روستایی فعالیت می‌کنند، افزود: برای ۸۱۰ نفر در شش‌ماهه نخست سال جاری مجوز قالی‌بافی صادرشده است.

لغو بیمه ۱۰ قالی‌باف

معاون صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه تولید فرش در این استان در سطح ۱۵ کارگاه متمرکز و ۱۷ کارگاه غیرمتمرکز صورت می‌پذیرد، گفت: قالی، قالیچه و تابلو فرش سه محصول عمده تولیدی در استان هستند.

مداح درباره مطالبات صنفی قالی‌بافان نیز، توضیح داد: در شش‌ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از قالی‌بافان و حرفه‌های مرتبط و بیمه‌شده سراسر استان سمنان صورت پذیرفته که هدف آن‌ها اطمینان از استمرار اشتغال قالی‌بافان و جلوگیری از تضییع حقوق مسئولان واقعی بیمه قالی‌بافی است که ماحصل آن ارسال ۳۹ اخطار به مشمولان غیرفعال و ۱۸ اخطار به مشمولان نیمه فعال بیمه قالیبافان بوده است.

وی افزود: بیمه ۱۰ قالی‌باف نیز به دلیل عدم استمرار فعالیت قالی‌بافی و یا عدم طی کردن مراحل قانونی لغو شده است.