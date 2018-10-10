به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «کانگ کیونگ وا» (Kang Kyung-wha) وزیر خارجه کره جنوبی میگوید سئول رفع برخی از تحریمهای یکجانبه خود علیه پیونگیانگ را بررسی میکند تا در راستای بهبود رابطه و فرونشاندن بحران هستهای، مجال بیشتری به دیپلماسی بدهد.
به گفته وی، این بررسی شامل حال تحریمهایی میشود که سئول در سال میلادی ۲۰۱۰ به دنبال حملهای وضع کرد که به کشتهشدن ۴۵ نیروی کره جنوبی منجر شد.
به دنبال این حمله، به استثناء سایت «کائوسانگ»، همه فعالیتهای مشترک مرزی که در حوزه اقتصادی انجام میگرفت، لغو شد. سایت کائوسانگ نیز سال ۲۰۱۶ در اعتراض به تشدید فعالیت موشکی-هستهای پیونگیانگ تعطیل شد.
رفع احتمالی تحریمهای یکجانبه کره جنوبی میتواند اقدامی نمادین باشد چراکه به هرحال ازسرگیری مناسبات تجاری با کره شمالی به واسطه تحریمهای سازمان ملل غیرممکن است.
این درحالی است که امروز چهارشنبه، روسیه، چین و کره شمالی نیز در بیانیهای مشترک خواهان تجدید نظر سازمان ملل درباره تحریمها علیه پیونگیانگ شدند.
از طرفی، آمریکا علیرغم آغاز روند دیپلماتیک برای مذاکره با کره شمالی، مدعی است مادامیکه خلعسلاح اتفاق نیفتاده است، تحریمها به قوت خود باقی میماند.
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