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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

اخبار با چاشنی شوخ طبعی روی آنتن رادیو صبا می‌رود

اخبار با چاشنی شوخ طبعی روی آنتن رادیو صبا می‌رود

رادیو صبا در برنامه «چه خبر» اخبار روز را در قالب طنز برای مخاطبان پخش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «چه خبر» عنوان برنامه ای است که در راستای شادی آفرینی و آگاهی بخشی با اخبار شوخی می‎کند و به نکات پندآموز آنها نیز توجه دارد.

مهدی استاداحمد طنزپرداز و تهیه کننده این برنامه با اشاره به رشد روزافزون توجه و علاقه مندی عموم مردم به دریافت اخبار متنوع و جدید گفت: از آنجا که اخبار در زندگی مردم امروز نقش به سزایی دارد، در برنامه «چه خبر» سعی می کنیم در حالی که اطلاع رسانی انجام می دهیم با شوخی کردن و بیانی طنزگونه از التهاب آنها کم کنیم تا مخاطبان با شنیدن اخبار احساس استرس و نگرانی نکنند.

وی افزود: ما در این برنامه می کوشیم با آرامش، لبخند و شوخ طبعی شنوندگان را از همه جور اخبار حتی تلخ ترین و بدترین آنها آگاه سازیم.

استاداحمد درباره عناوین و نحوه اجرای بخش‎های برنامه توضیح داد: در «چه خبر» چهار بخش داریم که به صورت ریتمیک و شاد معرفی می شوند که شامل  «دیباچه» (شناسایی و انتخاب خبر)، «به ما چه» (بخش کارشناسی خبر در قالب طنز)، «دیوانچه» (اجرای شعری طنزآمیز درباره خبر انتخاب شده) و «یعنی چه» (جمع بندی و چرایی انتخاب خبر) هستند. در این بخش‎ها ضمن شوخی و ایجاد فضایی مفرح و پرنشاط برای مخاطبان، نکات و حواشی پندآموز اخبار نیز بیان می شود.

برنامه «چه خبر» هر روز صبح ساعت ۰۶:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه با نویسندگی و تهیه کنندگی مهدی استاداحمد و با اجرای سجاد شهرابی روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

کد مطلب 4426420
آروین موذن زاده

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