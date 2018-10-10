به گزارش خبرنگار مهر، «چه خبر» عنوان برنامه ای است که در راستای شادی آفرینی و آگاهی بخشی با اخبار شوخی می‎کند و به نکات پندآموز آنها نیز توجه دارد.

مهدی استاداحمد طنزپرداز و تهیه کننده این برنامه با اشاره به رشد روزافزون توجه و علاقه مندی عموم مردم به دریافت اخبار متنوع و جدید گفت: از آنجا که اخبار در زندگی مردم امروز نقش به سزایی دارد، در برنامه «چه خبر» سعی می کنیم در حالی که اطلاع رسانی انجام می دهیم با شوخی کردن و بیانی طنزگونه از التهاب آنها کم کنیم تا مخاطبان با شنیدن اخبار احساس استرس و نگرانی نکنند.

وی افزود: ما در این برنامه می کوشیم با آرامش، لبخند و شوخ طبعی شنوندگان را از همه جور اخبار حتی تلخ ترین و بدترین آنها آگاه سازیم.

استاداحمد درباره عناوین و نحوه اجرای بخش‎های برنامه توضیح داد: در «چه خبر» چهار بخش داریم که به صورت ریتمیک و شاد معرفی می شوند که شامل «دیباچه» (شناسایی و انتخاب خبر)، «به ما چه» (بخش کارشناسی خبر در قالب طنز)، «دیوانچه» (اجرای شعری طنزآمیز درباره خبر انتخاب شده) و «یعنی چه» (جمع بندی و چرایی انتخاب خبر) هستند. در این بخش‎ها ضمن شوخی و ایجاد فضایی مفرح و پرنشاط برای مخاطبان، نکات و حواشی پندآموز اخبار نیز بیان می شود.

برنامه «چه خبر» هر روز صبح ساعت ۰۶:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه با نویسندگی و تهیه کنندگی مهدی استاداحمد و با اجرای سجاد شهرابی روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.