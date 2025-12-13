جشنواره «قرمه مهریز» در تقویم رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با برگزاری ششمین جشنواره نان و قرمه مهریز، این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای ویژه با هویت محلی و تأثیر اقتصادی در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده و در مراسم ویژه‌ای از لوح ثبت این رویداد رونمایی شد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در حاشیه بازدید از جشنواره قرمه مهریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از رویکردهای وزارت میراث‌فرهنگی، شناسایی و ثبت رویدادهایی است که قابلیت تبدیل شدن به رویداد گردشگری دارند تا در تقویم رویدادهای گردشگری ایران ثبت شوند.

سیدمصطفی فاطمی با اشاره به ویژگی‌های جشنواره قرمه مهریز افزود: این رویداد از حدود پنج سال پیش آغاز به فعالیت کرده و هر سال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تنوع بیشتر غرفه‌ها و استانداردهای بالاتر برگزار شده است، به‌گونه‌ای که توانسته جمعیت قابل توجهی را جذب کند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی شهرستان ایفا نماید.

وی ادامه داد: قرمه مهریز در مقایسه با دیگر جشنواره‌های غذایی کشور رویدادی خاص و منحصر به فرد است و تاکنون تنها رویداد قرمه ثبت‌شده در تقویم ملی محسوب می‌شود.

وی افزود: دیگر شهرستان‌ها نیز در حال تلاش برای برگزاری رویدادهای مشابه هستند، اما قرمه مهریز توانسته به عنوان نخستین نمونه رسمی ثبت شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور استقبال گسترده مردم و فعال‌شدن تمامی رستوران‌ها و مغازه‌های شهر در ایام برگزاری جشنواره، نشان‌دهنده تأثیر مثبت این رویداد بر حرکت چرخه اقتصادی مهریز است.

فاطمی اظهار کرد: مهریز امروز علاوه بر هویت‌های تاریخی و فرهنگی خود، از جمله باغ جهانی پهلوان‌پور، به واسطه جشنواره قرمه نیز به‌عنوان شهری گردشگری شناخته می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰ رویداد گردشگری در کشور ثبت شده است که از این میان، ۶ رویداد دارای سطح بین‌المللی، ۲۴ رویداد ملی و سایر موارد محلی یا منطقه‌ای بوده‌اند.

رویدادهای گردشگری یزد در دست ثبت ملی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از عواملی که در ثبت رویدادهای گردشگری مؤثر است برگزاری منظم رویدادها است. برخی جشنواره‌ها نیز به تازگی شروع شدند که باید از برگزاری آن چند سالی بگذرد تا بتوان آن را ثبت کرد، البته موارد دیگری از جمله تعداد غرفه‌ها و نحوه برگزاری نیز در تعیین فرآیند ثبت ارتباط دارد.

سیدعلیرضا سالارحسینی خاطرنشان کرد: ثبت رویدادهای دیگری در استان یزد و در سطح شهرستان‌ها در دست انجام است گفت: اکنون در حال کار برای ثبت رویدادهای دیگر محلی از جمله جشنواره انار، جشنواره «به و زعفران بهاباد» در حال انجام است.

مهریز، قطب گردشگری یزد با تمرکز بر احیای سنت‌ها

فرماندار شهرستان مهریز، نیز در این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با تأکید بر پتانسیل‌های چشمگیر گردشگری منطقه، به‌ویژه بناهای تاریخی فاخر که برخی از آن‌ها دارای ثبت جهانی هستند، این شهرستان را به عنوان باغ‌شهر تاریخی استان است.

حسین عسکرزاده، با اشاره به حجم بالای تردد در ایام تعطیلات، اظهار داشت: روستاهای ییلاقی شهرستان به دلیل نزدیکی به مرکز استان، سالانه میزبان جمعیتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار گردشگر، به‌ویژه هم‌استانی‌ها، هستند.

وی در ادامه به اولویت‌بندی استراتژیک توسعه اقتصادی شهرستان اشاره کرد و گفت: اگرچه اقتصاد مهریز بر پایه‌های متعددی استوار است، اما صنعت پاک گردشگری بر اساس سند استانی یزد پایدار، در صدر برنامه‌های توسعه اقتصادی شهرستان قرار دارد. این امر منجر به تدوین یک تقویم گردشگری متناسب با ظرفیت‌های موجود شده است.

دبیر ششمین جشنواره قرمه مهریز نیز در این جشنواره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ششمین جشنواره نان و قُرمه مهریز با ۱۱۰ غرفه برگزار شد و استقبال باشکوهی صورت گرفت، در طی این مدت همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) جشن‌های متعددی برگزار شد و خوشبختانه این روزهای جشنواره با استقبال بی نظیر شهروندان و گردشگران همراه بود.

سید محمد امین بیدکی ادامه داد: یکی از رویدادهایی که منتظرش بودیم ثبت جشنواره قرمه در تقویم رویدادهای گردشگری بود که همزمان با پنجمین روز از جشنواره با حضور مدیرکل گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، محمدرضا علمدار یزد معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و سایر مسئولان استانی و شهرستانی رونمایی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، در این رویداد بر استمرار حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

محمدرضا علمدار یزدی همچنین بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های باغ جهانی پهلوان‌پور را به عنوان یکی از محورهای اصلی گردشگری مهریز ضروری دانست و ثبت ملی این جشنواره را اقدامی ارزشمند در راستای حفظ و معرفی میراث معنوی و شیوه‌های سنتی طبخ نان و قُرمه در این خطه عنوان کرد.