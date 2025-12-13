هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر، زمان شروع این هشدار دوشنبه (۲۴ آذر ماه) و پایان آن جمعه (۲۸ آذر) خواهد بود.
بارش باران، رگبار باران و رعد و برق، تندبادهای موقت، ریزش تگرگ در برخی نقاط مستعد از مخاطرات این هشدار خواهد بود.
منطقه اثر این هشدار روز دوشنبه مناطق جنوبی و برخی نقاط مرکزی استان بوشهر، سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان بوشهر با تمرکز بر مناطق جنوبی و مرکزی، پنج شنبه در سطح استان بوشهر با تمرکز بر مناطق جنوبی و مرکزی و ارتفاعات شرقی و جمعه در سطح استان بوشهر با تمرکز بر مناطق جنوبی و مرکزی اعلام شده است.
آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، شکستن درختان و خسارت به سازههای سبک و ناپایدار بهدلیل وزش تندباد، لغزندگی جادهها، ریزش کوه و انسداد راههای مواصلاتی، وقوع رعدوبرق و خطر آتشسوزی در تأسیسات برق شهری و تأسیسات و مخازن نفتی و گازی، آب گرفتگی وسیع و احتمال خسارت در سایتهای پارس جنوبی، مواجشدن سواحل و فراساحل استان بوشهر، اختلال در سفرهای هوایی و دریایی اثر مخاطره خواهد بود.
اجتناب از سفرهای غیرضروری، اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها و سواحل، اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها، اتخاذ راهکارهایی برای محافظت از محصولات کشاورزی و پیشگیری از خسارات احتمالی طی این مدت توصیه میشود.
