استاندار از قهرمان خوزستانی پارالمپیک جهان و آسیا تقدیر کرد

اهواز - الهام صالحی، قهرمان خوزستانی پارالمپیک جهان و آسیا در رشته دوومیدانی در دیدار با استاندار خوزستان مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در دفتر کار خود با الهام صالحی، قهرمان پارالمپیک جهان و آسیا، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، استاندار خوزستان با تقدیر از افتخارات بزرگ این ورزشکار ملی، از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه وی در راه کسب مقام‌های معتبر بین‌المللی و فتح سکوهای افتخار برای ایران قدردانی کرد.

الهام صالحی که با درخشش در رقابت‌های معتبر جهانی و آسیایی، نام ایران و خوزستان را در عرصه ورزش معلولان پرآوازه کرده است، در این گفتگوی صمیمانه، از حمایت‌های مسئولان استانی در طول دوران فعالیت ورزشی خود تشکر کرد.

