استاندار از قهرمان خوزستانی پارالمپیک جهان و آسیا تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان در دفتر کار خود با الهام صالحی، قهرمان پارالمپیک جهان و آسیا، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، استاندار خوزستان با تقدیر از افتخارات بزرگ این ورزشکار ملی، از زحمات و تلاشهای بیوقفه وی در راه کسب مقامهای معتبر بینالمللی و فتح سکوهای افتخار برای ایران قدردانی کرد.
الهام صالحی که با درخشش در رقابتهای معتبر جهانی و آسیایی، نام ایران و خوزستان را در عرصه ورزش معلولان پرآوازه کرده است، در این گفتگوی صمیمانه، از حمایتهای مسئولان استانی در طول دوران فعالیت ورزشی خود تشکر کرد.
