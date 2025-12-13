  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

مدرسه مجازی خوزستان برای دانش‌آموزان راه اندازی شد

اهواز – مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز به‌کار مدرسه مجازی استان با هدف جبران عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان ناشی از تداوم آلودگی هوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مدرسه مجازی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و آموزشی با هدف حفظ تداوم یادگیری و جبران وقفه‌های آموزشی ناشی از تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس به دلیل آلودگی هوا آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت استودیوی «آوای مدرسه» برای ضبط فیلم‌های آموزشی افزود: این مدرسه مجازی از امروز با تدریس درس ادبیات فارسی پایه هفتم فعالیت خود را آغاز می‌کند و نخستین قسمت آن ساعت ۱۵:۳۰ امروز منتشر و در ساعت ۱۸ بازپخش خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: دانش‌آموزان همچنین می‌توانند بازپخش برنامه‌های آموزشی مدرسه مجازی را از طریق پلتفرم تلوبیون مشاهده کنند.

علی‌فر، یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی مدرسه مجازی را آشنایی دانش‌آموزان با نمونه سوالات آزمون‌های هماهنگ نوبت اول و نیز رفع اشکال در دروس مختلف عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مکمل آموزش مدرسه‌ای باشند.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی نظام تعلیم و تربیت استان، آموزش حضوری و تشکیل کلاس درس با حضور دانش‌آموزان است، افزود: با این حال، تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، ایجاب می‌کند از ظرفیت آموزش مجازی به‌عنوان یک فرصت حمایتی برای ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی تأکید کرد و گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۴۵ ویدئوی آموزشی در سرویس اشتراک‌گذاری ویدئو «آپارات» بارگذاری شده که مجموع بازدید آن‌ها به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید رسیده است.

علی‌فر خاطرنشان کرد: این محتوای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی دانش‌آموزان تولید شده و با استقبال مطلوب خانواده‌ها مواجه بوده است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش در شرایط خاص استان ایفا کند.

    • مجید IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      10 4
      پاسخ
      خیلی خوب
    • عارف IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      22 11
      پاسخ
      دستت درد نکنه . پس لطفا مدارس خوزستان تا اسفند تعطیل کن . دانش آموزان و دانشجویان مدام مریضن
    • ناشناس IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      19 3
      پاسخ
      وقتی آلودگی برای دانش آموزان ودانشجویان ضرر داره چرا مدرسه برن اینا هم غالبا توجهی به سلامتی‌شان ندارن والودگی هوا هم انقده خطرناکه با ماسک هم نمیشه کاریش کرد فقط راهش ماندن توی خونه است
    • فرهنگی IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 2
      پاسخ
      دانش آموزان خوزستان با این کلاسها درسخون نمیشن.وقتی معلما به توصیه آموزش پرورش مجبور میشن کیلو کیلو نمره میدن ،چرا دانش آموز خودشو خسته کنه درس بخونه .
      • ووووو IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        0 0
        شما خودت معلمی خوب کیلو کیلو نمره نده اصلا. چرا این پیام نوشتی
    • حمیدی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      ممنون ازمدیرواقعن حضوری مطلقن ممنوع
    • امید IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 1
      پاسخ
      لطفا از راه حل های منطقی استفاده شود که بتواند مفید وبادوام باشد. مدرسه مجازی راه حل اصولی نمی باشد .وضعیت آموزش در خوزستان ضعیف بوده وبا این روش ضعیفتر می گردد.
    • هنا صگور IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 5
      پاسخ
      دکتر علیفر انسان با تجربه و کار بلد هستند و لایق بهترین ها است برای پیشرفت واقعن آنسان مورد تایید است
    • IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 1
      پاسخ
      چه دانش آموزی میاد کلاس مجازی گوش میده سر کلاس باید بزور وادارش کنی که بیاد درس بخونه پیش خودتون چی فکر می‌کنید
    • امیرحسین IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 1
      پاسخ
      حالا که از دستت بر می یاد چراغ علم رو خاموش کن
    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 3
      پاسخ
      ای کاش مدارس کاملاً مجازی می شد بخاطر هوای آلوده وشیوع بیماری دانش آموزان تا الان نیمه از مدرسه مجازی خواندند نیمه حضوری که بعضی از دانش آموزان هم مثل پسر من که مشکل قلب و آلرژی داره وقتی میرود مدرسه دچار مشکل میشود مجبور هستم نفرستم در درس دچار مشکل میشود
    • افصحی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      پسرمن در مدرسه مجازی بهتر درس را یاد میگیرد چون با پرسش معلم بخاطر اینکه به جواب برسه تلاش می‌کنه از گوگل و... کمک میگیره به دنبال پاسخ سوال میگردد
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      بنظرمن مدرسه مجازی اصلاپیشنهادخوبی نیست بچه ها ازوقتی گوشی بدست شدن خیلی اززندگیهابه راههای بدفضای مجازی کشیده شددرس که نمیخونن هیچ دوستای ناباب هم پیداکردن که هزارتاراه خلاف یادبچه های مامیدن
    • M IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 2
      پاسخ
      سلام اصلا حضوری به درد نمیخوره هیچی نمی‌فهمن انشالله همیشه حضوری باشه به امید خدا
    • امیر رحمتی IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 5
      پاسخ
      احسنت بر دکتر علیپورعزیز. اموزش و پرورش خوزستان بعداز چند سال متوالی مدیرکل بی کفایت و افت تحصیلی شدید. خدلیا شکر با انتصاب دکتر علیپور جوان و با برنامه امید در دل مردم شریف خوزستان زنده شده است که با حمایت از مدیران توانمند و تحول خواه شاهد ارتقاء آموزش و پرورش خوزستان باشیم
    • امید IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      این مجازی برای خوزستان عالیه امایک عیب دیگه هست که باید برطرف شود متاسفانه شاید درهفته دانش اموزان سه روز تعطیل باشند اما سرویس دانش اموزان کرایه کامل هرماه میگیرندخواهشا این مورد را هم بررسی کنید باتشکر
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      باید مشکل اصلی که آلودگی هواست حل شود نه اینکه مدارس مجازی شوند
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 0
      پاسخ
      باسلام درمناطق محروم که اکثر خانواده ها فاقد گوشی هوشمند می باشند مدرسه مجازی معنایی ندارد واگر هم باشد آموزش دانش آموزان در این مدارس چگونه انجام می شود
    • امین IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 0
      پاسخ
      اینترنت خیلی گرون شده بسته اینترنتی زود تموم میشه
    • مسعود US ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب سپاس از شما

