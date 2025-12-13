به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مدرسه مجازی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و آموزشی با هدف حفظ تداوم یادگیری و جبران وقفه‌های آموزشی ناشی از تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس به دلیل آلودگی هوا آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت استودیوی «آوای مدرسه» برای ضبط فیلم‌های آموزشی افزود: این مدرسه مجازی از امروز با تدریس درس ادبیات فارسی پایه هفتم فعالیت خود را آغاز می‌کند و نخستین قسمت آن ساعت ۱۵:۳۰ امروز منتشر و در ساعت ۱۸ بازپخش خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: دانش‌آموزان همچنین می‌توانند بازپخش برنامه‌های آموزشی مدرسه مجازی را از طریق پلتفرم تلوبیون مشاهده کنند.

علی‌فر، یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی مدرسه مجازی را آشنایی دانش‌آموزان با نمونه سوالات آزمون‌های هماهنگ نوبت اول و نیز رفع اشکال در دروس مختلف عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مکمل آموزش مدرسه‌ای باشند.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی نظام تعلیم و تربیت استان، آموزش حضوری و تشکیل کلاس درس با حضور دانش‌آموزان است، افزود: با این حال، تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، ایجاب می‌کند از ظرفیت آموزش مجازی به‌عنوان یک فرصت حمایتی برای ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی تأکید کرد و گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۴۵ ویدئوی آموزشی در سرویس اشتراک‌گذاری ویدئو «آپارات» بارگذاری شده که مجموع بازدید آن‌ها به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید رسیده است.

علی‌فر خاطرنشان کرد: این محتوای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی دانش‌آموزان تولید شده و با استقبال مطلوب خانواده‌ها مواجه بوده است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش در شرایط خاص استان ایفا کند.