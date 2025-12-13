پیش بینی بارش برف در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین پیش بینی جریانات جوی خوزستان بیان کرد: با توجه به آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد در برخی از نقاط استان به ویژه ارتفاعات، مناطق شمالی، شمال شرقی و بارش برف در ارتفاعات استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: طی فردا و پس فردا احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه ای در مناطق شرقی و جنوبی استان پیش بینی می شود.

به گفته وی، تا اواسط روز سه شنبه نیز وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه جاده های مواصلاتی استان مورد انتظار است.

سبزه زاری با بیان اینکه تا روز دوشنبه وقوع دماهای صفر و زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق و ارتفاعات شرقی و شمال شرقی دور از انتظار نیست، ادامه داد: از روز سه شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸ و کمینه دمای ۱۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است، اظهار کرد: همچنین گتوند با دمای ۲۱.۱ و دهدز با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.