به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای پاسخ به سوال حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر درباره علت عدم نظارت بر سامانه ویدئویی در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، اظهار داشت: ما همواره ویژگی آنلاین بودن سامانه های ویدئویی را مورد توجه قرار داده ایم و بر این مسئله واقفیم که از طریق فضاهای موبایلی هم امکان دیده شدن این فیلم ها وجود دارد.

وی افزود: مرکز سامانه های آنلاین ویدئویی، این فیلم ها را مورد رصد قرار می دهد و پس از اعطای مجوز بارگذاری می شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه ما اقدامات متعددی برای نظارت بر سامانه های ویدئویی انجام داده ایم، تصریح کرد: برای مثال، آئین‌نامه نظارت بر نمایش از سال ۸۳ تصویب شده و ما آن را مورد توجه قرار داده ایم و در این راستا آئین‌نامه دیگری در سال ۹۶ تهیه و ابلاغ کرده ایم.

صالحی تأکید کرد: در حوزه فیلم ها و سریال ها قطعاً قبل از بارگذاری، بازبینی می شوند و باید این فیلم ها پروانه نمایش داشته باشند و ما هم همواره این مسئله را مورد توجه قرار می دهیم.

وی با اشاره به اینکه این نظارت بر فیلم ها و سریال های خارجی هم اجرا می شود، یادآور شد: ما اگر در پخش این فیلم ها تخلفی ببینیم، برخورد لازم را انجام می دهیم اما از مجموع ۶۰ هزار مورد فیلم بارگذاری شده در این سامانه ها، میزان تخلفات صورت گرفته درصد بسیار کمی بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه ما در حوزه مسئولیت های قانونی خود مکلفیم و تلاش می کنیم در این راستا گام برداریم، اظهار داشت: دستورالعمل های روشنی برای بررسی محتوای سامانه های ویدئویی تنظیم کرده ایم تا مسیری که قانون برای ما در نظر گرفته است، اجرایی شود.

صالحی افزود: قرار است طی هفته های آینده سامانه ای در این باره راه‌اندازی شود که فرصت رصد هوشمند سامانه های ویدئویی را در اختیار ما قرار دهد.

وی تصریح کرد: سامانه های ویدئویی و حوزه نمایش خانگی فرصت هایی را برای تولید داخلی فراهم کرده و اگر این سامانه ها وجود نداشته باشند، فضا برای مراکز غیرمجاز فراهم می شود تا مردم صرفاً مصرف کننده فیلم های خارجی باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: ما باید به این نکته توجه کنیم که تضعیف سامانه های ویدئویی مجوزدار به نفع سامانه های خارجی است که هر فیلمی را که می‌خواهند ترویج دهند و مشکلات عدیده ای را برای فرهنگ ایجاد کنند.

پژمانفر: فیلم های هالیوودی ذائقه مخاطبان را تغییر داده است

در ادامه جلسه علنی امروز، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده سوال کننده بیان کرد: حدود ۵ میلیون کاربر برای سامانه های ویدئویی مذکور وجود دارد و متأسفانه در این سامانه ها فیلم های مستهجنی نمایش داده می شود.

وی افزود: بنده از هیئت رئیسه درخواست کرده ام که اجازه پخش بخشی از این محتواها در صحن علنی به ما دهد که رئیس مجلس بیان کرد وهن مجلس است که این محتواها در صحن علنی نمایش داده شود و سوال ما این است که چطور نمایش این محتواها در مجلس اشکال دارد اما به راحتی در اختیار خانواده ها قرار می گیرد!؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تکالیفی که قانون برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع گذاشته است، گفت: برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ای دارد که تکالیفی را برای وزارت ارشاد در این راستا مشخص کرده اما رعایت نمی شود و همچنین هیئت وزیران در سال ۸۲، آئین نامه ای برای نظارت بر نمایش فیلم در نظر گرفت که از آن هم تخلف می شود.

پژمانفر تأکید کرد: امروز سینما امری نیست که به راحتی بتوانیم از کنار آن بگذریم و مخاطبان آن روز به روز بیشتر می شود و جریان های استکباری اغلب اهداف خود را از طریق سینما پیگیری می کنند و بیشترین کمپانی های فیلم‌سازی هم در امریکا وجود دارد.

وی افزود: اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر قوانینی دارند که اجازه نمی دهند از یک سقفی بیشتر فیلم های امریکایی پخش شود، چرا که از آسیب فرهنگی به کشورشان جلوگیری می کند اما این مسئله در کشور ما لحاظ نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره محتوای اغلب فیلم های خارجی که در این سامانه های ویدئویی بارگذاری می شود، گفت: این فیلم ها بسیار مشکل‌دار هستند و مسائلی همچون ترویج مسیحیت، خشونت، خودکشی و صحنه های مستهجن را نشان می دهند و به وفور در این سامانه ها پخش می شوند.

پژمانفر تصریح کرد: متأسفانه فیلم های هالیودی بسیار زیادی به کشور ما رسیده است که تأثیر منفی بر سینمای داخلی می گذارد و ذائقه مخاطب را تغییر می دهد. همانطور که نیروی انتظامی بخشی از وظایف خود را به پلیس +۱۰ منتقل کرد، لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل این مشکل، راه‌‍اندازی دفاتر ارزیابی فیلم را در دستور کار قرار دهد.