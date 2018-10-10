بررسی پیامدهای انقلاب صنعتی در برنامه «دوران» شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، «دوران» نام مجموعه تلویزیونی جدیدی است که از این پس جمعه ها پخش خواهد شد، برنامه ای گفتگو محور با موضوع پیامدهای انقلاب صنعتی در اروپا که با حضور مجید شاه حسینی و با حضور دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی به بحث در این زمینه می پردازد.

در این برنامه شاه حسنی به عنوان مجری و کارشناس با ۲ مهمان درباره وقوع انقلاب صنعتی در قاره اروپا و در کشور های انگلستان، فرانسه و آمریکا به گفتگو می نشیند.

بررسی تاریخ انقلاب صنعتی به روایت اسناد معتبر و مستند و نیز پیامدهای این رویداد مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و سایر کشورها، موضوع اصلی این گفتگوها است.

درباره انقلاب صنعتی، گفته می شود که عبارت است از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد که دو نتیجه مهم آن، گسترش استعمار اروپایی‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره‌کشی از کارگران در داخل بود؛ در اوایل انقلاب صنعتی مزد کارگران ناچیز بود و برای سیر کردن شکم شان، زنان و کودکان خود را برای کار به کارگاه‌های ناسالم و خفه می‌بردند بطوریکه در سال ۱۷۵۰ در انگلستان ۱۴ درصد کارگران در کارخانجات زیر ۱۴ سال بودند. این عمل رشد بی سوادی، ایجاد بیماری های روحی و روانی و افزایش جرم و جنایت در میان کودکان را در پی داشت.

فرشاد منجزی تهیه کنندگی برنامه «دوران» را بر عهده دارد که در ۲۶ قسمت یک ساعته تولید شده و جمعه ها ساعت ۲۱ و تکرار آن ساعت های ۵ و ۱۱ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.