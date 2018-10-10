غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی کشف کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۲۵۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین کالای قاچاق در شهرستان لردگان و بروجن کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:همکاری مردم درمقابله با ورود کالای قاچاق نقش مهمی در تحقق توسعه بخش تولید کشور دارد که این امر زمینه ساز ایجاد اشتغال و توسعه کشور است.

وی ادامه داد: بیشترین کالاهای قاچاق کشف شده در بخش های مختلف مواد غذایی، لوازم خانگی، لوازم دیجیتالی و... بوده است.

غلامزاده با اشاره به اینکه در سالجاری مبارزه با ورود کالای قاچاق از مهمترین اهداف نیروی انتظامی است، اظهار داشت: نظارت ها در جاده های ورودی استان برای مبارزه با کالای قاچاق تشدید می شود.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مبارزه با ورود کالای قاچاق عامل مهمی در رونق بخش تولید است.