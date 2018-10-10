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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

تصویری از زندگی مردم «سبزوار» در «گنجینه»

تصویری از زندگی مردم «سبزوار» در «گنجینه»

شبکه مستند سیما در بیست و چهارمین قسمت از مجموعه «گنجینه» فیلم «سبزوار» به کارگردانی ابراهیم مختاری را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سبزوار» تصویری عمومی از زندگی مردمان شهر سبزوار است. این مستند سال ۱۳۵۵ ساخته‌شده و در آن تصاویری از آداب‌ و رسوم، فرهنگ و زندگی جاری مردمان در آن روزگار مثل سنت قالی‌شویی، عزاداری‌های آیینی و ... دیده می‌شود.

ابراهیم مختاری کارگردان و مستندساز اهل بابل، فارغ‌التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما و دانشگاه پاریس است و از آثارش می‌توان به «زینت یک روز به‌خصوص»، «خاویار»، «اجاره‌نشینی»، «نان بلوچی» و «ملا خدیجه و بچه‌ها» اشاره کرد.    

«سبزوار» امشب ساعت ۲۱ از قاب «گنجینه» شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۹ پنجشنبه خواهد بود.

«گنجینه» با گزیده‌ای از مستندهای کلاسیک ایران و جهان از شبکه مستند پخش می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد تولیدشده و غلامعلی افشاریه گفتارمتن آن را بر عهده دارد. آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه هستند.

کد مطلب 4426576

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