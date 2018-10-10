تصویری از زندگی مردم «سبزوار» در «گنجینه»

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سبزوار» تصویری عمومی از زندگی مردمان شهر سبزوار است. این مستند سال ۱۳۵۵ ساخته‌شده و در آن تصاویری از آداب‌ و رسوم، فرهنگ و زندگی جاری مردمان در آن روزگار مثل سنت قالی‌شویی، عزاداری‌های آیینی و ... دیده می‌شود.

ابراهیم مختاری کارگردان و مستندساز اهل بابل، فارغ‌التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما و دانشگاه پاریس است و از آثارش می‌توان به «زینت یک روز به‌خصوص»، «خاویار»، «اجاره‌نشینی»، «نان بلوچی» و «ملا خدیجه و بچه‌ها» اشاره کرد.

«سبزوار» امشب ساعت ۲۱ از قاب «گنجینه» شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۹ پنجشنبه خواهد بود.

«گنجینه» با گزیده‌ای از مستندهای کلاسیک ایران و جهان از شبکه مستند پخش می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد تولیدشده و غلامعلی افشاریه گفتارمتن آن را بر عهده دارد. آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه هستند.