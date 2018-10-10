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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

معاون دادگستری لرستان:

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز قاطع باشند

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز قاطع باشند

خرم‌آباد- معاون منابع انسانی دادگستری لرستان گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید با جدیت نسبت به صدور رأی تخریب در مواردی که ساخت‌وساز به حقوق عمومی تجاوز کرده است، اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عزیزی ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی فرمانداران و شهر داران با دادگستری لرستانی که با حضور معاون عمرانی استاندار لرستان، فرمانداران و شهرداران استان برگزار شد، ضمن اشاره به عدم توجه به خدمات شهری برای معلولین گفت: متاسفانه به مسئله معبر سازی و  ساده سازی عبور و مرور معلولین توجه نمی شود.

وی افزود: قانون مداری در بحث ساخت و ساز در شهر های ما باید نهادینه شود و تمام موازین شهر سازی در ساخت و ساز ها باید رعایت شود.

عزیزی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی موارد با متخلفین بخش ساخت و سازها به موقع برخورد نمی شود، گفت: ساخت و ساز های غیر مجاز یک شبه انجام نمی شود که نتوان جلوی آنها را گرفت و در موارد تخلف پلیس ساختمان باید به موقع و قاطع وارد عمل شود.

معاون دادگستری لرستان گفت: شهرداری ها با کمک دادگستری باید با تخلف شهروندان در ساخت و ساز معابر و عدم توجه به حقوق سایر شهروندان و همچنین ساخت و ساز های غیر مجاز و خطرناک با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کند.

عزیزی با اشاره به خطرناک بودن بعضی آرا که مجوزی برای ثبت مالکیت بعضی افراد سود جو در حقوق عمومی است، گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید با جدیت نسبت به صدور رای تخریب در مواردی که ساخت و ساز به حقوق عمومی تجاوز کرده است، اقدام کند.

کد مطلب 4426630

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