به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عزیزی ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی فرمانداران و شهر داران با دادگستری لرستانی که با حضور معاون عمرانی استاندار لرستان، فرمانداران و شهرداران استان برگزار شد، ضمن اشاره به عدم توجه به خدمات شهری برای معلولین گفت: متاسفانه به مسئله معبر سازی و ساده سازی عبور و مرور معلولین توجه نمی شود.

وی افزود: قانون مداری در بحث ساخت و ساز در شهر های ما باید نهادینه شود و تمام موازین شهر سازی در ساخت و ساز ها باید رعایت شود.

عزیزی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی موارد با متخلفین بخش ساخت و سازها به موقع برخورد نمی شود، گفت: ساخت و ساز های غیر مجاز یک شبه انجام نمی شود که نتوان جلوی آنها را گرفت و در موارد تخلف پلیس ساختمان باید به موقع و قاطع وارد عمل شود.

معاون دادگستری لرستان گفت: شهرداری ها با کمک دادگستری باید با تخلف شهروندان در ساخت و ساز معابر و عدم توجه به حقوق سایر شهروندان و همچنین ساخت و ساز های غیر مجاز و خطرناک با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کند.

عزیزی با اشاره به خطرناک بودن بعضی آرا که مجوزی برای ثبت مالکیت بعضی افراد سود جو در حقوق عمومی است، گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید با جدیت نسبت به صدور رای تخریب در مواردی که ساخت و ساز به حقوق عمومی تجاوز کرده است، اقدام کند.