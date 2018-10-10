  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

معاون استاندار لرستان:

نگاه درآمدی شهرداری‌ها به جرائم ماده ۱۰۰ عامل تخلفات ساختمانی است

نگاه درآمدی شهرداری‌ها به جرائم ماده ۱۰۰ عامل تخلفات ساختمانی است

خرم‌آباد- معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: نگاه درآمدی شهرداری‌ها به جرائم حاصل از ماده ۱۰۰، از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری تخلفات ساختمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان،  احمد مراد پور در جلسه هم اندیشی فرمانداران و شهرداران با دادگستری لرستان ضمن اشاره به اینکه قانون ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۳۴ به منظور برخورد با متخلفین ساخت و سازهای محدوده شهری تدوین شده است، گفت: از مهمترین دلایل شکل گیری تخلفات ساختمانی می توان نگاه درآمدی شهرداری‌ها به جرایم حاصل از این ماده را نام برد.

وی در ادامه به نگاه درآمدی مهندسین طراح و ناظر به دلیل تهیه دو نقشه برای مالک اشاره کرد و گفت: بعضی از طراحان و ناظرین دو نقشه که یکی از آنها مطابق با ضوابط شهر سازی و دیگری نقشه اجرایی و خلاف ضوابط است برای مالک طراحی می‌کنند، که باید با این مسئله برخورد قاطع انجام داد.

معاون عمرانی استاندار لرستان به عدم اجرای طرح های مصوب شهری اشاره کرد و گفت: مصوبات متناقض و ایجاد تبعیض در برخی مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ از دیگر مشکلات مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز شهری است.

مراد پور به عدم وجود تشکیلات مناسب در برخی شهرداری ها برای جلوگیری از انجام ساخت و ساز های غیر مجاز اشاره کرد و گفت: عدم اعتراض شهرداران به آرا صادره توسط کمیسیون و صدور آرا مبنی بر تعهد عقب نشینی که خلاف تبصره های مندرج در ماده ۱۰۰ است از دیگر دلایل برای ساخت و ساز های غیر مجاز است.

وی با پیشنهاد اینکه برای جلوگیری از اینگونه ساخت و سازها باید نرخ تخلفات و جرایم اعمالی بصورت تصاعدی بالا رود، گفت: شهرداری‌ها باید از سامانه های هوشمند برای تشخیص تخلفات ساختمانی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: فعال کردن پلیس ساختمانی در اجراییات شهرداری ها و حضور پر رنگ و نظارت دقیق مهندسین ناظر در زمان ساخت می تواند از میزان تخلف در ساخت و ساز کاهش دهد.

کد مطلب 4426657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها