کنگره ملی ۵۴۰۰ شهید کردستان اردیبهشت سال آینده برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر امروز در همایش منطقه ای ۵۴۰۰ شهید استان کردستان که در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد، اظهارداشت: در راستای اجرای کنگره ملی شهدای کردستان ۶۰ کمیته در استان تشکیل شده که هر کدام از این کمیته ها در حال برگزاری همایش ها، یادواره و برنامه های خاص خود برای گرامیداشت پنج هزار و ۴۰۰ شهید کردستان هستند که برگزاری این همایش منطقه ای نیز در راستای همان برنامه های کنگره ملی است.

وی افزود: با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه برگزاری چنین همایش هایی می تواند در راه اعتلای ارزش های انقلاب و راه شهدا تاثیرگذار باشد اما با این وجود هنوز هم، تراز این برنامه ها در تراز مجاهدت هایی که شهدا داشته اند قرار ندارد.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان ادامه داد: در حال حاضر جامعه ما از شرایط و حس خاصی برخوردار است و باید با کارهای فرهنگی این احساس که در طول هشت سال جنگ بسیار سخت، پرخسارت و ویرانگری که داشتیم را انتقال دهیم.

سردار رجبی با بیان اینکه هزار میلیارد دلار فقط خسارت مالی جنگ ما برآورد شد، یادآور شد: این خسارت در مقابل خسارت جانی که ما متحمل دیم بسیار ناچیز است و قابل مقایسه نیست.

وی بیان کرد: در زمان جنگ در شرایطی که با کمبود امکانات و نیروی انسانی برخوردار بودیم، همه اقشار مختلف مردم در قالب بسیج مردمی در جبهه ها حضور می یافتند و رزمندگان اسلام را یاری می دادند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: دشمن ما نیروی زیادی داشت اما مانند ما نیروی انقلابی و شهادت طلب نداشت و همین نیز رمز پیروزی ما در مقابل دشمنان بود.

سردار رجبی با بیان اینکه الان هم یک جنگ دیگر داریم و باید سعی کنیم آن حس دوران جنگ را به مردم انتقال دهیم، اظهارداشت: خروجی اتاق فکر آمریکایی همان کارهایی است که اکنون در کشور ما شکل گرفته و از تحریم های مختلف شروع شده و به جنگ روانی تبدیل شده است.

وی به انتقاد از مسئولان دولت پرداخت و افزود: مستاسفانه مسئولان کشور در زمینه مشکلاتی که جامعه را درگیر کرده حاضر به توضیح نیستند و همین باعث شده مشکلات در کشور عمیق تر شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان ادامه داد: در جریان اعتصاب رانندگان کامیون یا اعتصاب اصناف و بازریان که چند روز پیش اتفاق افتاد هیچ کس حاضر به توضیح در رابطه با چرایی مسئله نشد و مسئولان نشان می دهند که مشکلی در جامعه وجود ندارد و به همین دلیل هم اغلب تلاشی در راستای رفع آنها انجام نمی دهند.

سردار رجبی یادآور شد: این فشارهای اقتصادی باعث افزایش تجمعات مردم و برگزاری اعتصابات در سطح جامعه می شود که در نهایت ممکن است به کشته شدن عده ای در این جریان ها با توجه به برنامه های اتفاق فکر آمریکایی ختم شود.

وی بیان کرد: امیدواریم در کشور به گونه ای عمل شود که همه مسئولان دولتی و نظامی با هم هماهنگ شوند تا بتوانیم مشکلات را از پیش روی برداریم تا دشمن نتواند با تفرقه افکنی مردم را در مقابل نظام قرار دهد.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: سالهاست دشمن در حال برنامه ریزی برای براندازی نظام اسلامی ایران است که تاکنون موفق نبوده و همواره اعلام می کنند که این بار انقلاب را شکست می دهند اما نمی توانند و نخواهند توانست.