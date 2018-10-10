فرمانده کل ارتش از منطقه پدافند هوایی غرب کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش باحضور در غرب کشور، از قسمت‌های تاکتیکی، عملیاتی، آمادی و آموزشی و سامانه های پدافندی منطقه پدافند هوایی غرب کشور بازدید و از نزدیک آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی را مورد ارزیابی قرار داد.

اجرای بازی جنگ توسط اتاق عملیات و بازدید از قسمت های فنی رادار سوباشی از جمله برنامه های این بازدید بود.

در این بازدید امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش فرمانده کل ارتش را همراهی می کرد.

سایت رادار سوباشی در دوران دفاع مقدس نقش بسیار موثر در مراقبت از فضای غرب کشور داشته و در شناسایی و رهگیری هواپیماهای متخاصم و بیگانه در سال های جنگ تحمیلی و دوران بعد از جنگ بسیار نقش آفرین بوده است ودر این راه دهها شهید تقدیم انقلاب کرده است.