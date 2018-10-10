به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری عصر امروز در دومین همایش تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی استان یزد اظهار داشت: امام حسین (ع) حرکت و قیام خود را با هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین نبی مکرم اسلام (ص) انجام داد و فلسفه قیام عاشورا نیز ظلم‌ستیزی است.

وی با اشاره به اینکه در زمان امام حسین (ع) جای حق و باطل با یکدیگر عوض شده بود، بیان کرد: امام حسین (ع) در چنین شرایطی، جان و مال و خانواده خود را فدای احیای اسلام ناب محمدی (ص) و صراط مستقیم کرد.

امام جمعه یزد عنوان کرد: اکنون همه ما وظیفه داریم راهی را انتخاب کنیم که راه امام حسین (ع) و راه دیگر ائمه اطهار (ع) باشد و در راه احیای دین و مکتب تلاش کنیم و حتی اگر نیاز است در این راه هزینه کنیم.

ناصری با بیان اینکه علاوه بر اینکه ما وظیفه داریم خود را از گناه نجات دهیم نسبت به دیگر مردم هم مسئولیت داریم، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) اگر اراده می‌کردند، می توانستند در مدینه بمانند و خدا را عبادت کنند ولی برای نجات بشریت و اسلام این حرکت را انجام دادند و تمام هستی و اهل بیت خود را در این راه با خود آوردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از انگیزه‌هایی که امام خمینی (ره) در مقابله با رژیم طاغوت داشت نیز از بین بردن فطرت شیطانی و احیای اسلام ناب محمدی (ص) بوده است.

ناصری بیان کرد: امام خمینی (ره) نسبت به هدایت انسان‌ها حساسیت بسیار زیادی داشت و همیشه در این مسیر حرکت و برنامه‌ریزی می‌کرد.

وی خطاب به مسئولان هیئت‌های عزاداری گفت: شما که در این حرکت قدم نهاده‌اید و مراسم‌های عزاداری و نهضت حسینی را حفظ می‌کنید باید به اهداف و رویکردهای امام حسین(ع) توجه داشته باشید و سعی کنید در مراسم‌های عزاداری هیئت‌های خود زمینه هدایت افراد به سمت قرب الهی را فراهم کنید.