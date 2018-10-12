به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های نمازجمعه امروز بندر دیر با تسلیت فرا رسیدن ماه صفر اظهار داشت:پیاده روی اربعین نماد حیات شهید و جاودانگی است.

وی با بیان اینکه زائران حسینی در طرح نائب الشهید شرکت کنند، افزود: حرکت حماسی پیاده روی اربعین را ارج بگذاریم و بزرگ بشماریم که نماد عزت و قدرت شیعه و وحدت و یکپارچگی جهان اسلام است.

مسائل اقتصادی حل شوند

امام جمعه بندر دیر با بیان اینکه امروز یکی از دغدغه های جدی مردم مسائل اقتصادی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری از یک سو به سران سه قوه اختیارات کامل در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم داده‌اند و از سویی همه دستگاه‌ها و نهادها و جناح‌های سیاسی را برای حل این مسائل به یاری رساندن به دولتمردان فرا خوانده اند.

وی افزود: دولت در راستای حل مشکلات مردم باید تصمیم جدی و عملیاتی بگیرد واز ظرفیت نخبگان و اقتصاد دانان دلسوز که به میدان آمده اند استفاده کند.

حسینی با تأکید بر لزوم برخورد خردمندانه با تحریم‌ها در راستای حل مسائل اقتصادی و ناامید کردن دشمن از اثر گذاری تحریم ها عنوان کرد: وظیفه دینی واخلاقی مسئولان است که نسبت به برطرف کردن مشکلات مردم اهتمام داشته باشند تا دشمنان خارجی و سست عنصران داخلی که بدنبال ایجاد یاس وناامیدی در کشور و عملیاتی کردن وابستگی به آمریکا هستند راه به جایی نبرند.

وی ادامه داد: دلخوشی‌های رئیس جمهور آمریکا برای براندازی این نظام بواسطه عدم درک صحیح از انقلاب اسلامی و نشناختن روحیه معنوی و انقلابی مردم ماست.

دشمن دنبال القای ناامیدی است

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه دشمن به دنبال القاء ناامیدی در جامعه است،افزود: کسانی که طبق میل دشمن، وابستگی و پناه بردن به آمریکا را تبلیغ می کنند خیانت کار هستند.

وی گفت: در مقابل جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن باید بصیرت داشته باشیم و با اتکا به ظرفیت‌ها و پتانسیل های داخلی بار دیگر به آنها سیلی خواهیم زد.

حسینی بیان کرد: عده ای با این عنوان که باید بهانه را از دشمن بگیریم بدنبال امتیاز دادن به دشمنان هستند که مردم باید بیدار باشند.

وی در رابطه با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: رفتار موافقین و مخالفین این لایحه در شأن جمهوری اسلامی نبود و بجای اتهام زنی به یکدیگر باید منطقی صحبت می کردند.

امام جمعه بندر دیر اظهار کرد: برخلاف موافقین این لایحه که می گویند دستاوردهای زیادی دارد، وزیر امور خارجه صریحا گفتند که قول حل مشکلات را نمی دهیم و تنها بهانه‌ای از دشمن گرفته می‌شود.

بهانه های آمریکا تمامی ندارد

وی افزود: بهانه های آمریکا تمامی ندارد و باید با اقتدار، قدرت و قاطعیت در برابر این زیاده خواهی بایستیم.

حسینی با گرامیداشت یاد شهید نادر مهدوی و روز نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ما بویژه نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس از اقتدار کامل برخوردار است تا جایی که آمریکا ناو هایش را از خلیج فارس بیرون کرده است.

خطیب جمعه دیر درباره هفته پیوند اولیاء ومربیان عنوان کرد: والدین بیشتر با مدرسه و آموزش و پرورش در ارتباط باشند تا روند تعلیم وتربیت فرزندانشان بهتر دنبال شود.

وی با تبریک هفته تربیت بدنی و افتخارات اخیر ورزشکاران و گرامیداشت یاد بهرام شفیع مجری پیشکسوت صدا و سیما بیان کرد: بیماری های قلبی و عروقی بواسطه کم تحرکی است که باید ورزش همگانی در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود.