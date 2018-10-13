نشست دیدار و گفتگو با یوناس یوناسن برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، نشست دیدار و گفتگو با یوناس یوناسن نویسنده سرشناس سوئدی دیروز جمعه ۲۰ مهر در سومین روز از برگزاری هفتادمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت برگزار شد.

یوناسن که در ایران به خاطر دو کتاب «پیرمرد صدساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد» و «قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود» شناخته می‌شود، متولد سال ۱۹۶۱ بوده و در حال حاضر ۵۷ سال دارد. او را بیشتر به عنوان روزنامه‌نگار و نویسنده می‌شناسند.

«پیرمرد صدساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد» با دو ترجمه در ایران و همچنین رمان دیگر این نویسنده هم در کشورمان با عناوین «دختری که پادشاه سوئد را نجات داد» و «بی‌سوادی که حساب و کتاب سرش می‌شد» چاپ شده است.

بهانه برگزاری این نشست، معرفی و گفتگو درباره کتاب جدید این نویسنده با عنوان «صد ساله‌ای که برای نجات جهان برگشت» بود که به تازگی چاپ شده و عنوان ۲۰۱۸ این نویسنده محسوب می‌شود.

یوناسن در این نشست درباره مسائلی از جمله انسان، حیوان، رابطه‌جنسی، خشونت و ... صحبت کرد و به سوالات مجری نشست پاسخ گفت.

این نشست در سالن فروم ۱ مجموعه نمایشگاهی فرانکفورت برگزار شد و جمعیت زیادی از علاقه‌مندان این نویسنده که در آن حاضر شده بودند، به شنیدن مشتاقانه سخنان و یا یادداشت‌برداری از حرف‌های یوناسون مشغول بودند.