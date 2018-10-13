وال استریت پس از دو روز سقوط سنگین جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه، ۶ روز افت متوالی شاخص اساندپی۵۰۰ متوقف شد چرا که سرمایهگذاران پیش از آغاز فصل اعلام درآمد شرکتها، به خرید سهام تکنولوژی روی آوردند که با یک هفته سقوط به قیمت مناسبی رسیده بود.
با رشد گسترده سهام که از اواخر جلسه معاملاتی دیروز آغاز شد، حتی بخشهای انرژی و مالی شاخص اساندپی۵۰۰ توانستند در انتها با اندکی سود به کار خود پایان دهند.
زیرشاخص انرژی اساندپی ۳.۲ درصد جهش کرد که این بزرگترین جهش یک روزه این بخش از ۲۶ مارچ تاکنون است، اما سهام این بخش همچنان بدترین افت هفتگی خود از ۲۳ مارچ تا کنون را ثبت کردند.
اما در آستانه آغاز اعلام درآمدهای ربع سوم سال شرکتها و با حل نشدن مناقشات تجاری بین چین و آمریکا، سرمایهگذاران با اضطراب منتظر مشاهده نتیجه این تنشها بر درآمدها هستند و به این ترتیب بازگشت و بهبود سهام میتواند هنوز متزلزل باشد.
جانا سمپسون، یکی از مدیران ارشد سرمایهگذاری در شرکت اوکبروک اینوستمنت، در ایلینویز، میگوید: من معتقدم اگر نتایج درآمد شرکتها قدرتمند باشد و اگر خبر تجاری منفیای منتشر نشود، رشد بازارهای سهام ادامه خواهد داشت، اما این یک «اگر» خیلی بزرگ است.
شاخص میانگین صنعتی داو جونز ۲۸۷.۱۶ واحد یا ۱.۱۵ درصد جهش کرد و به سطح ۲۵۳۹۹.۹۹ واحد رسید.
اساندپی۵۰۰ توانست ۳۵.۷۶ واحد یا ۱.۴۲ درصد بالاتر و در ۲۷۶۷.۱۳ واحد بسته شود.
کامپوزیت نزدک با ۱۶۷.۸۳ واحد یا ۲.۲۹ درصد جهش، توانست به سطح ۷۴۹۶.۸۹ واحد برسد.
بزرگترین رشد سهام در بخش تکنولوژی، مربوط به سهام مایکروسافت و اپل بود که هر کدام بیش از ۳ درصد جهش کردند.
اساندپی۵۰۰ این هفته خود را با سقوط ۴.۱ درصدی به پایان رساند که این بدترین عملکرد آن از ماه مارچ تا کنون است.
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