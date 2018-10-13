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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

سخنگوی کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین:

۳۴۰ موکب در استان ایلام آماده خدمات رسانی به زائران اربعین است

۳۴۰ موکب در استان ایلام آماده خدمات رسانی به زائران اربعین است

ایلام- سخنگوی کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان ایلام گفت: ۳۴۰ موکب در استان ایلام آماده خدمات رسانی به زائران اربعین است.

علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام ۳۴۰ موکب از ۲۸ مهرماه تا ۵ روز بعد از اربعین حسینی آماده خدمات رسانی زوار کنگره بین المللی اربعین حسینی خواهند بود.

وی افزود: در شهر ایلام ۳ مجتمع شامل مجتمع های میدان ارغوان،  تونل دوقلو و شهرک چوار به زائران خدمات رسانی می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در شهرستان های دهلران، سرابله، آبدانان، سه راهی کارخانه سیمان همانند این مجتمع ها فعالیت ویژه ای خواهند داشت.

سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام عنوان کرد: در شهرستان مرزی مهران با توجه به حضور و تجمع بسیار گسترده زوار از سراسر کشور و همچنین سایر کشورهای خارجی، ۲۲ مجتمع وظیفه خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی را دارند.

وی تصریح کرد: ۳۵۰ نفر اعضای افتخاری کمیته مشارکت های مردمی استان ایلام در طول این ایام به صورت شبانه روزی به زوار خدمات رسانی دارند.

کد مطلب 4428451

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