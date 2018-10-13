تقدیر فرمانده سپاه بیت المقدس از مدیر کل صدا و سیمای کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان از پوشش مناسب رزمایش امنیتی محرم از سوی شبکه استانی صدا و سیمای مرکز این استان تقدیر و تشکر کرد.

در این لوح تقدیر که از سوی سردار محمد حسین رجبی خطاب به ابوالقاسم امان اللهی صادر شده آمده است: خدمت در کردستان یکی از عنایات خاص الهی است که حضرت احدیت نصیب بندگان صالح و مخلص می نماید و پیوسته این عنایت شامل حال مسئولان گرانقدر و زحمتکش کردستان گردیده است لذا هرچند تلاش انسان های مخلص و منطقی جز توسط خداوند متعال قابل ارج گذاری نبوده و هیچ اجر و مزدی از این عظیم تر از رضایت حضرت حق را در پی نخواهد داشت ولی از حضور ارزشمند و مساعدت بی دریغ جنابعالی در برگزاری رزمایش امنیت محرم که نمایش گوشه ای از اقتدار و صلابت رزمندگان غیور و سلحشور خطه خونرنگ کردستان همیشه قهرمان بود نهایت تقدیر و تشکر به عمل می آید.

رزمایش امنیتی محرم هفته گذشته و با حضور یگان های عملیاتی و جنگی سپاه بیت المقدس کردستان در منطقه عمومی شاه و از توابع شهرستان کامیاران با موفقیت برگزار شد.

در این رزمایش یک روزه نیروهای عملیاتی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش های مختلف زمینی هوایی و یگان های توپخانه توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.

لازم به ذکر است که این رزمایش به صورت زنده از شبکه استانی سیمای مرکز کردستان پوشش داده شده و گزارش های آن نیز در شبکه های سراسری پخش گردید