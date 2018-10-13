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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

حسن بیگی در گفتگو با مهر:

دلیل غیبتم در جلسه بررسی لایحه الحاق ایران به CFT «جراحی چشم» بود

دلیل غیبتم در جلسه بررسی لایحه الحاق ایران به CFT «جراحی چشم» بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «عمل چشم » و بستری شدن در بیمارستان مانع حضورم در جلسه بررسی لایحه CFT صحن علنی مجلس شد.

ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس در مورد علت غیبت خود در جلسه بررسی لایحه CFT در صحن علنی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز یکشنبه هفته گذشته که بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت بنده به دلیل عمل چشم در بیمارستان بستری بودم و امکان حضورم در صحن علنی وجود نداشت.

وی با بیان اینکه این مرخصی و زمان عمل چشم قبلا هماهنگ شده بود گفت: طبق دستور کار مجلس قرار نبود بررسی لایحه CFT به این زودی در دستور مجلس قرار گیرد اما به دلیل اقداماتی دستور کار مجلس تغییر کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: بنده جز نمایندگانی بودم که با آبستراکسیون جلسه کمیسیون امنیت ملی خواستار عدم بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی شدم و این امر موجب شد کمیسیون گزارش جدیدی از این لایحه به صحن ارائه نکند.

کد مطلب 4428581

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کم کم داره اسامی موافقان روشن میشه

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