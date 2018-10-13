برگزاری تورهای گردشگری مزارع زعفران در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگارمهر، علی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وسعت زیاد مزارع زیرکشت محصول زعفران و حجم بالای تولید، تربت حیدریه به دیار طلای سرخ شهرت داشته و در همین راستا و در جهت استفاده از این جاذبه ۱۴ تور گردشگری داخلی و خارجی برای بازدید از مزارع زعفران تربت حیدریه در قالب گردشگری زعفران در مهر و آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود:این گردشگران علاوه بر بازدید از مزارع زعفران و مراحل جمع کردن و پاک کردن گل ها، از بزرگترین بازار گل کشور و پژوهشکده زعفران و مراحل فرآوری آن نیز بازدید و با چگونگی تهیه دمنوش های زعفرانی آشنا می شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه ادامه داد: بازدید از سایر جاذبه های تاریخی و گردشگری، کارگاه های صنایع دستی و اقامت گاههای بومگردی نیز در برنامه تورهای گردشگری است.

وی گفت: همچنین مرمت حسینیه تاریخی روستای برس با کمک و مشارکت شورا ، هیئت امنا و مردم روستا آغاز شده است و مردم برای مرمت این حسینیه تاریخی مشارکت ۲۰۰ میلیون ریالی داشته اندکه عملیات مرمت این بنا شامل تعویض چوبهای فرسوده، سبک سازی پشت بام، استحکام بخشی دیوارها و کاهگل بدنه ها خواهد بود.

محمدی تاکید کرد:تربت حیدریه دارای ۵۰ اثرتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و ۲۵۰ جاذبه تاریخی و گردشگری است.