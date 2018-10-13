لاریجانی پیروزی های کاروان ورزشی پاراآسیایی ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی پیروزی های ورزشی کاروان اعزامی کشورمان به بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی را تبریک گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



موفقیت ارزشمند و تحسین برانگیز کاروان ورزشی اعزامی کشورمان به بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و کسب رتبه سوم که بهترین مقام در طول ادوار گذشته این مسابقات می باشد موجب خوشحالی و مسرت ملت شریف ایران گردید.

ورزشکاران قهرمان کاروان "خودباوری و امید" سرافرازانه با تلاش و همت خویش و با اتکا به خداوند توانستند بر رقبا پیروز گشته و طنین انداز سرود پیروزی و فتح شوند.



ضمن تجلیل از تمامی اعضای کاروان ورزشی پاراآسیایی و قهرمانان مدال آور دستیابی به این نتایج درخشان و مهم را به تمامی مردم کشورمان تبریک گفته، امیدوارم همواره شاهد موفقیت جوانان عزیزمان در تمامی عرصه های بین المللی باشیم.



علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی