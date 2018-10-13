ایران صرفا به دنبال استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی در آیین افتتاحیه چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای در ارومیه اظهارداشت:جمهوری اسلامی ایران نیز بدنبال دانش هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است و در قضیه برجام نیز مسئولان ما بدنبال نهادینه کردن دانش هسته ای و به رسمیت شناخته شدن حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بودند.

وی ادامه داد: اگرچه آمریکا از توافق برجام خارج شد، اما خود این هم نعمت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران بود، چرا که چهره واقعی رژیم آمریکا را به جهانیان نشان داد و اثبات کرد که آمریکا فقط بدنبال زورگویی و استثمار دیگر کشورهاست.

مصطفوی با بیان اینکه وقتی صحبت از صنعت هسته ای می شود، دو جه از آن به ذهن متبادر می شود که یکی وجه تخریبی و دیگری وجه توسعه ای آن است گفت: زمانی که آمریکا در سال ۱۹۴۴، بمب هیدروژنی را دریای آزاد آزمایش کرد و این آزمایش باعث شد، کشتی ژاپنی که در فاصله ۲۵۰ کیلومتری قرار داشت به همراه ۲۲ نفر از ملوانان آن در آتش بسوزد، جامعه بشری از وجه تخریبی صنعت هسته ای دچار نگرانی شد.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ما را به توسعه نزدیک تر خواهد کرد

وی ادامه داد: همینطور در سال ۱۹۴۵ وقتی آمریکا، دو شهر بزرگ هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را بمباران اتمی و این دو شهر را به ویرانه تبدیل کرد و باعث شد بیش از ۲۱۴ هزار نفر جان خود را از دست بدهند، باز هم جامعه انسانی از وجه تخریبی صنعت هسته ای نگران شدند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری اضافه کرد: ایالات متحده آمریکا و روسیه، ۵۰ هزار کلاهک هسته ای در اختیار دارند که تنها استفاده از جزئی از آنها می تواند کره زمین را نابود کند؛ این وجه تخریبی صنعت هسته ای است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه جایی ندارد و مقام معظم رهبری نیز آن را حرام اعلام نموده اند.

مصطفوی در ادامه به وجه توسعه ای صنعت هسته ای اشاره کرد و گفت: وجه دیگر صنعت هسته ای، وجه توسعه ای آن است که ارتباط مستقیم با توسعه پایدار دارد و امروز کشوری نیست که بدنبال توسعه پایدار نباشد.

وی با اشاره به اینکه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ما را به توسعه نزدیک تر خواهد کرد، افزود: استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای، ضمن اینکه باعث بقای محیط زیست می شود، باعث می شود که انسان ها در طول قرن های متمادی بتوانند با قیمت ارزان از این انرژی در زمینه های مختلف مثل پزشکی، کشاورزی، تولید برق و ... استفاده کنند.

خروج از برجام چهره واقعی غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را نمایان کرد

سرپرست معاونت سیاسی استانداری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز بدنبال دانش هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است و در قضیه برجام نیز مسئولان ما بدنبال نهادینه نمودن دانش هسته ای و به رسمیت شناخته شدن حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بودند.

مصطفوی افزود: اگرچه آمریکا از توافق برجام خارج شد، اما خود این هم نعمت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران بود، چرا که چهره واقعی رژیم آمریکا را به جهانیان نشان داد و اثبات کرد که آمریکا فقط بدنبال زورگویی و استثمار دیگر کشورهاست.

وی با اشاره به تشابه جنگ تحمیلی با جریان مذاکرات هسته ای نیز گفت: در جریان مذاکرات هسته ای همانند دوران جنگ تحمیلی، در یک سو استکبار و کشورهای قدرتمند قرار داشتند و در سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران بود که با تکیه بر قدرت مردم و هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب، توانست از حق خود و از حقوق مردم خود دفاع و صیانت کند.

ایران جزو معدود کشورهای دارای دانش هسته ای است

سرپرست معاونت سیاسی استانداری در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته ای، گفت: ما امروز افتخار می کنیم که جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا بویژه شهدای صنعت هسته ای و تلاش های دانشمندان، عضو باشگاه هسته ای دنیاست، این را باید در نظر بگیریم که در دنیا، کشورهای معدودی هستند که از دانش هسته ای برخوردارند.

چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور از امروز شنبه تا ۲۵ مهرماه جاری در دانشگاه ارومیه دایر شد،در این رویداد ماکت های مجتمع تولید آب سنگین، دستگاه های لیزرتراپی و لیزر جراحی پروستات برای اولین بار به نمایش در آمده است.

همچنین آخرین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در حوزه های چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی، نیروگاه های اتمی و تحقیقاتی، پسمانداری، فعالیت های پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کشاورزی هسته ای، پزشکی هسته ای و تولید رادیودارو و رادیوایزوتوپ، اکتشاف و استخراج، ساخت دستگاه های سانتریفیوژ و ... در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

دانشجویان، دانشگاهیان و اساتید دانشگاه های آذربایجان غربی در طول برگزاری این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴ الی ۱۷ از نمایشگاه مزبور بازدید کنند.