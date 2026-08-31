محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اردستان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری، انرژی و زیرساخت دارد و تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که با استفاده از این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه و پیشرفت اردستان فراهم شود.

وی افزود: در حوزه گردشگری، یکی از مطالبات جدی ما تعیین تکلیف محوطه‌های تاریخی و باستانی شهرستان است؛ چراکه اردستان دارای محوطه‌های متعدد ثبت‌شده و همچنین ده‌ها محوطه ثبت‌نشده است که باید وضعیت آن‌ها مشخص شود و موضوع کاوش‌های باستان‌شناسی به‌صورت جدی دنبال شود.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال تثبیت جایگاه تاریخی و تمدنی اردستان هستیم، کاوش‌های باستان‌شناسی می‌تواند ابعاد جدیدی از سابقه یکجانشینی و تمدن در این منطقه را مشخص کند و نباید ظرفیت‌های تاریخی شهرستان به فراموشی سپرده شود.

حیدری تصریح کرد: اردستان در دشتی قرار گرفته که از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد و آثار و سنگ‌نگاره‌های موجود در منطقه می‌تواند قدمت سکونت و تمدن در این منطقه را به دوره‌های بسیار دورتر بازگرداند، اما متأسفانه هنوز آن‌گونه که باید برای شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها اقدام نشده است.

وی بیان کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی با اداره‌کل و وزارت میراث فرهنگی انجام شده و همچنان پیگیر هستیم تا برای محوطه‌های تاریخی شهرستان تصمیم مشخصی گرفته شود؛ چراکه ظرفیت‌های تاریخی اردستان فقط یک موضوع محلی نیست و بخشی از هویت تاریخی ایران محسوب می‌شود.

فرماندار اردستان ادامه داد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مجموعه‌های محلی نیز باید در توسعه گردشگری شهرستان مشارکت کنند و اگر قرار است گردشگری به یک بخش اثرگذار در اقتصاد اردستان تبدیل شود، باید همزمان روی معرفی آثار و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کار شود.

حیدری اضافه کرد: در همین راستا در بخش زیرساخت گردشگری نیز اقدامات خوبی انجام شده و افتتاح برخی مجموعه‌ها، توسعه بوم‌گردی‌ها و اجرای طرح‌های جدید نشان می‌دهد که زیرساخت‌های گردشگری شهرستان در حال توسعه است و این روند باید ادامه پیدا کند.

ظرفیت قابل توجه اردستان در حوزه انرژی

وی یادآور شد: اردستان در حوزه انرژی نیز ظرفیت قابل توجهی دارد و در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در میان رتبه‌های نخست استان قرار گرفته است و در بخش نیروگاه‌های خورشیدی نیز چند پروژه مهم در شهرستان در حال احداث است.

فرماندار اردستان تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان در حوزه برق، موضوع خاموشی‌هاست؛ چراکه اردستان در طول روز ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق دارد و حتی میزان تولید انرژی خورشیدی شهرستان از مصرف آن بیشتر است، بنابراین انتظار داریم در برنامه‌های مدیریت مصرف و خاموشی‌ها این ظرفیت مورد توجه قرار گیرد.

حیدری گفت: در حال حاضر چند مجموعه و سرمایه‌گذار جدید نیز وارد حوزه تولید انرژی شده‌اند و پروژه‌های بزرگی در دست اجراست و مجموعه مدیریتی شهرستان به تعهداتی که در زمینه توسعه انرژی داده عمل خواهد کرد.

وی افزود: در کنار موضوع انرژی، مسئله آب نیز از مطالبات مهم شهرستان است و برای جبران بخشی از منابع آبی از دست‌رفته، دو پروژه در حال پیگیری است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: یکی از چاه‌های آب شهرستان در سال‌های گذشته از مدار خارج شده بود و اکنون پیگیری‌هایی برای بازگرداندن میزان آب از دست‌رفته در حال انجام است و به محض نهایی شدن و اجرایی شدن این طرح‌ها، جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

حیدری تصریح کرد: موضوع فاضلاب شهری نیز از مسائل مهم اردستان است و در دوره‌ای که مسئولیت شهرداری را بر عهده داشتم، مشکلات اجرای پروژه فاضلاب را از نزدیک مشاهده کردم و امکان اجرای بسیاری از اقدامات عمرانی بدون تعیین تکلیف این موضوع وجود نداشت.

وی بیان کرد: امروز با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان شهرستان و اداره آب و فاضلاب، اجرای شبکه فاضلاب در برخی مناطق وارد مرحله جدی‌تری شده و این موضوع می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی شهر را برطرف کند.

فرماندار اردستان ادامه داد: با اجرای فاضلاب در شهرک‌هایی مانند مطهری، زمینه برای اجرای آسفالت و بهسازی معابر فراهم می‌شود و پس از آن نیز شهرک امام حسن در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ همان‌طور که در شهرک حافظ اقدامات مربوط به فاضلاب انجام شده است.

حیدری اضافه کرد: این روند باید در سایر شهرهای شهرستان نیز دنبال شود تا ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود و سپس پروژه‌های آسفالت و بهسازی معابر با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی یادآور شد: بخشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه آسفالت، گلزارهای شهدا و راه‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف و مجموعه محرومیت‌زدایی انجام شده و این همکاری‌ها می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات مناطق محروم شهرستان کمک کند.

فرماندار اردستان تأکید کرد: توسعه اردستان نیازمند همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان است و در حوزه گردشگری، انرژی، آب و زیرساخت‌های عمرانی تلاش می‌کنیم پروژه‌های ضروری با جدیت دنبال شود.

حیدری یادآور شد: هدف ما این است که ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی اردستان در کنار ظرفیت‌های انرژی و زیرساختی شهرستان به فرصت توسعه تبدیل شود و با همکاری مجموعه‌های مختلف، مردم آثار این اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.