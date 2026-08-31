به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار قربان‌محمد ولی‌زاده، روز دوشنبه با قدردانی از مشارکت نیروهای بسیج، شوراهای محله‌های اسلامی، مردم و مسئولان در رزمایش بزرگ «پیامبر اعظم(ص)»، این رویداد را جلوه‌ای از همکاری میان نهادهای مردمی و اجرایی توصیف کرد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، در پیامی با اشاره به حضور فرماندهان نواحی مقاومت بسیج، بسیجیان، اعضای شوراهای محله‌های اسلامی و اقشار مختلف مردم استان تهران، گفت: برگزاری این رزمایش نشان داد که ظرفیت خدمت‌رسانی و انسجام اجتماعی می‌تواند از سطح محله‌ها شکل بگیرد و در عرصه‌های گسترده‌تر ادامه پیدا کند.

او با تأکید بر نقش مساجد و محله‌های اسلامی در تقویت این پیوند، افزود: «محله تا میدان» تنها یک شعار نیست، بلکه می‌تواند چارچوبی برای حضور سازمان‌یافته مردم و نیروهای بسیج در عرصه‌های مختلف باشد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران همچنین همزمانی این رزمایش با هفته دولت و در آستانه هفته وحدت را فرصتی برای نمایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، سپاه و بسیج دانست.

به گفته ولی‌زاده، همراهی فرمانداران، بخشداران و شهرداران با نیروهای بسیج و سپاه در اجرای این رویداد، نمونه‌ای از همکاری میان نهادهای دولتی و ظرفیت‌های مردمی بوده است.

او در ادامه از فرماندهان نواحی مقاومت بسیج، بسیجیان، شوراهای محله‌های اسلامی و مردم استان تهران به دلیل مشارکت در این رزمایش تشکر کرد و از همکاری مدیران محلی در فراهم کردن زمینه برگزاری آن قدردانی به عمل آورد.

ولی‌زاده ابراز امیدواری کرد که روحیه همکاری و خدمت‌رسانی ایجادشده در این رزمایش، در برنامه‌ها و فعالیت‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.