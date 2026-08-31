به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله گلپایگانی، سردار شهید حاج حسین سلامی، شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، شهید محمد یاوری، شهید علیرضا یاوری و شهدای شهر گلشهر و شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: افتتاح زمین چمن مصنوعی سردار شهید حاج حسین سلامی در شهر گلشهر محله فیلاخص، افتخاری برای مجموعه مدیریت شهری و خدمتی به مردم شهیدپرور و عالمپرور این منطقه است.
شهردار گلشهر افزود: در سال ۱۴۰۳ تفاهمنامهای میان شهرداری گلشهر و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان منعقد شد تا در تنها زمین متعلق به اداره ورزش و جوانان در این محله، پروژه زمین چمن مصنوعی اجرا شود.
وی ادامه داد: خرید و اجرای چمن مصنوعی به مساحت یکهزار و ۲۰۰ متر مربع بر عهده اداره کل ورزش و جوانان بود و شهرداری گلشهر نیز عملیات زیرسازی در سه لایه، جدولگذاری و آمادهسازی بستر پروژه را برعهده داشت. همچنین اجرای فنسها، نردههای پیرامونی و بخشی از تأمین مصالح با مشارکت خیرین با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال انجام شد.
محمودی با اشاره به پروژههای شاخص ورزشی شهر گلشهر گفت: طی پنج سال گذشته چهار پروژه پرچمدار ورزشی در چهار محله مختلف شهر اجرا شده است که مهمترین آن ورزشگاه چهار هزار نفره زندهیاد افشین فصاحت با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان بوده که در ماههای گذشته به بهرهبرداری رسید.
شهردار گلشهر تصریح کرد: سالن ورزشی ریحانهالنبی(س) با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان، یک زمین چمن در منطقه ورزنه با مشارکت آموزش و پرورش و همچنین زمین چمن مصنوعی سردار شهید حاج حسین سلامی از دیگر پروژههای شاخص ورزشی این دوره مدیریت شهری به شمار میروند.
وی افزود: در حال حاضر نیز یک زمین چمن دیگر با مشارکت آموزش و پرورش در دست احداث است و اجرای این چهار پروژه پرچمدار موجب افزایش ۱.۶ متر مربع سرانه ورزشی شهر گلشهر شده است.
محمودی با تأکید بر نقش مردم در اجرای پروژههای عمرانی و ورزشی خاطرنشان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت در این پروژهها مشارکت گسترده مردمی و خیرین بوده است؛ بهطوری که در پروژه قبلی نزدیک به پنج میلیارد تومان مشارکت مردمی جذب شد و در این پروژه نیز تأمین مصالح، اجرای جوشکاری، فنسکشی، خرید تجهیزات و بخش قابل توجهی از هزینهها با کمک خیرین انجام شده است.
وی ضمن قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و دیگر مسئولان و خیرین همراه پروژه گفت: حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان، مسئولان شهرستان و مشارکت خیرین نقش مهمی در تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی داشته است.
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