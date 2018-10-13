دشمن تسلط بر ایران را در خواب نیز نخواهد دید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دقیقی ظهر شنبه در یادواره ۵۵ شهید منطقه بیدآباد شاهرود به میزبانی تکیه زنجیری این شهر بابیان اینکه دشمن میداند که از طریق گزینههای نظامی نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند و تنها با تهدید به جنگ و ابرازهای روانی به دنبال تسلیم شدن ایران است، ابراز داشت: همانطور که در این چهار دهه عمر انقلاب بارها در آزمونهای مختلف اثبات کردیم این بار نیز دشمن حتی خواب تسلط بر ایران و کشورهای مسلمان را نخواهد دید.
وی بابیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد، افزود: دشمن میداند که در صورت ایجاد جنگ نظامی با تلفات بسیاری مواجه خواهد شد لذا از گزینههای دیگر در تلاش برای براندازی نظام است، لذا تهاجم فرهنگی و جنگ رسانهای ابزاری که باید نسبت به آن هوشیار بود.
لزوم حفظ وحدت در برابر تهدید دشمن
مشاور عالی فرمانده کل سپاه بابیان اینکه ترامپ میداند که پاسخ حمله به ایران کوبنده خواهد بود، ابراز داشت: در این جریان بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم بنابراین کسانی که با ایجاد اختلاف و زیر سؤال بردن عوامل اقتدار نظام سعی در ناکارآمد جلوه دادن انقلاب هستند خودی نیستند زیرا در راستای اهداف دشمن گام برمیدارند
دقیقی بابیان اینکه ایجاد تفرقه به صلاح کشور نخواهد بود، تصریح کرد: علاوه بر خواست دشمن بر ایجاد جنگ روانی، متأسفانه عدهای نیز مدام بر طبل مذاکره میکوبند که در این جنگ روانی و رسانهای هوشیاری ضروری است و باید برای خنثیسازی هدف دشمن بر ریسمان اتحاد تکیه کنیم.
وی بابیان اینکه امروز ایران در سیاست منطقه و جهان تأثیرگذار است، افزود: این امر حکایت از اقتدار ایران و شکست آمریکا و آل سعود در منطقه است، امروز یمنیها با تأثیرپذیری از ایران موشکهای اماراتی و عربستانی را مورد هدف خود قرارداده و ندای آزادی سر میدهند و دشمنان باید بدانند ملتی که ۴۰ سال پای انقلاب ایستاده، قدرتمند و مقاوم است.
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