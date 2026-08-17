نقش محوری مساجد در ترویج فرهنگ مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در همایش استانی بزرگداشت روز جهانی مسجد در بابلسر، با محکوم کردن جنایتهای استکبار و عوامل آن، اظهار کرد: جنایتهایی که امروز شاهد آن هستیم، ادامه همان جریانهایی است که در شهادت رهبر شهید نقش داشتند و عاملان این جنایتها باید هم در محاکم حقوقی و هم در پیشگاه الهی پاسخگو باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به شعار امسال روز جهانی مسجد با عنوان «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» افزود: مسجد علاوه بر آنکه جایگاه عبادت و معنویت است، باید پایگاه مقاومت نیز باشد و در تبیین مفاهیمی همچون شهادت، اسلام، انقلاب و مقابله با ظلم و استکبار نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه منظور از خونخواهی، انتقامگیری شخصی نیست، تصریح کرد: خونخواهی مورد تأکید، دفاع از خونهایی است که مظلومانه در راه اسلام ریخته شده است؛ از خون سیدالشهدا (ع) گرفته تا خون شهدایی که در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی جان خود را فدا کردند.
آیت الله محمدی لائینی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و اشاره به مناسبتهای پیش رو، بر ضرورت انجام صحیح وظایف در دوران انتظار تأکید کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، جذب نسل جدید به مساجد را یکی از اولویتهای مهم برشمرد و گفت: نباید فعالیت مساجد تنها به حضور نمازگزاران قدیمی محدود شود، بلکه باید برای حضور جوانان و نوجوانانی که تاکنون با مسجد و نماز ارتباط مستمری نداشتهاند، برنامهریزی و ابتکار عمل به خرج داد.
وی بر ضرورت افزایش پویایی مساجد و فعال شدن کمیتههای مختلف تأکید کرد و افزود: تأمین امنیت، فراهم کردن امکانات مورد نیاز از جمله فرش و تجهیزات ضروری و همچنین ایجاد فضای مناسب برای حضور اقشار مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین حل اختلافات میان ائمه جماعات، هیئتهای امنا و پایگاههای مقاومت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اختلافات موجود باید با تدبیر و در راستای حفظ وحدت و تقویت جایگاه مسجد برطرف شود.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به مسائل میان برخی مساجد و سازمان اوقاف نیز گفت: مشکلات موجود باید با رویکردی منطقی و عاقلانه و با رعایت حقوق شرعی و قانونی همه طرفها پیگیری و حلوفصل شود.
وی در ادامه آماری از وضعیت ثبت اطلاعات مساجد استان ارائه کرد و گفت: در مازندران چهار هزار و ۴۸ مسجد وجود دارد که اطلاعات آنها بهصورت کامل ثبت شده و میزان ثبت اطلاعات تقریباً به صد درصد رسیده است.
نماینده ولیفقیه در مازندران موضوع بیمه خادمان مساجد و اجرای تخفیف قانونی قبوض آب و برق مساجد را از دیگر مسائل قابل پیگیری دانست و افزود: در برخی شهرها تخفیفهای پیشبینیشده در قبوض خدماتی مساجد اعمال نمیشود که لازم است مسئولان مربوطه این موضوع را دنبال کنند.
محمدی لائینی در پایان با قدردانی از خادمان و فعالان مسجد، بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و تلاش برای رونقبخشی به فعالیتهای مساجد تأکید کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا مساجد به جایگاه واقعی خود بازگردند و برنامههای مرتبط با بزرگداشت روز جهانی مسجد و مراسم اربعین رهبر شهید باشکوه بیشتری برگزار شود.
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