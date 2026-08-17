به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سمنان در محل فرمانداری، اظهار کرد: توجه جدی به موضوع سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای مشترک میان انسان و دام ضروری است.
وی آگاهیبخشی به مردم و آموزش فعالان حوزه دام و تولید محصولات غذایی را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تهدیدهای بهداشتی دانست و افزود: رعایت اصول بهداشتی در مراحل تولید، عرضه و مصرف محصولات لبنی و پروتئینی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
فرماندار سمنان با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای سلامت محصولات، گفت: آموزش دامداران و تولیدکنندگان میتواند در افزایش کیفیت و سلامت محصولات مؤثر باشد و در کنار حمایت از تولیدکنندگان نمونه، با موارد تخلف نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
صمیمیان درباره بیماری سالک نیز بیان کرد: تاکنون هیچ موردی از ابتلا به سالک در شهرستان سمنان مشاهده نشده است، اما این موضوع نباید موجب کاهش حساسیتها شود و اطلاعرسانی درباره راههای پیشگیری و مقابله با این بیماری باید ادامه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت عرضه شیر فله در سوپرمارکتها، تصریح کرد: اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی باید بر اجرای این مقررات نظارت جدی داشته باشند تا از عرضه محصولات غیربهداشتی و ایجاد مخاطرات احتمالی برای سلامت شهروندان جلوگیری شود.
فرماندار سمنان ساماندهی نخالههای ساختمانی را از دیگر موضوعات مهم در حوزه سلامت و محیط زیست عنوان کرد و افزود: رهاسازی نخالهها در نقاط مختلف، علاوه بر ایجاد چهره نامناسب شهری، میتواند زمینهساز بروز مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی شود و ساماندهی آن باید با همکاری دستگاههای متولی دنبال شود.
صمیمیان در ادامه با اشاره به پروژه فاضلاب مرکز استان اظهار کرد: بر اساس وعده مسئولان، پروژه فاضلاب شهرستان سمنان قرار است تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد و تحقق این وعده از مطالبات مهم مردم شهرستان محسوب میشود.
وی همچنین بر ضرورت ارتقای ایمنی استخرهای شهرستان تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در استخرها برای پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت شهروندان ضروری است و این موضوع باید با همکاری دستگاههای مرتبط به صورت جدی پیگیری شود.
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