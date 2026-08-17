به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مراد زاده اظهار کرد: ۱۳ صیاد از شهرستان بندرلنگه که حدود شش روز گذشته برای صید راهی دریا شدهاند، همچنان به خانه بازنگشته و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر هستند.
وی افزود: صیادان با سه قایق جداگانه از اسکله بندرکنگ و اسکله گشه عازم دریا شدهاند.
فرماندار بندرلنگه افزود: احتمال اتمام سوخت، ایجاد نقص فنی و یا شرایط نامساعد دریا برای صیادان وجود دارد، اما تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست.
مرادزاده از همه صیادان و شناورهایی که در این محدوده دریایی رفت و آمد دارند خواست در صورت مشاهده قایق، سرنشینان آن و یا هرگونه نشانهای از آنها، موضوع را هرچه سریعتر به خانوادهها یا مراجع مربوط اطلاع دهند.
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