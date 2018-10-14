«عماد و طوبی» در حال و هوای «ایتالیا ایتالیا» است/ چند گام به جلو

مهدی صباغزاده کارگردان و تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلمنامه «عماد و طوبی» گفت: پروانه ساخت این اثر سینمایی به تازگی و با کارگردانی و نویسندگی کاوه صباغزاده صادر شده است و امیدوارم بهزودی شرایط برای تولید این پروژه فراهم شود.
وی تاکید کرد: فیلمنامه «عماد و طوبی» نسبت به «ایتالیا ایتالیا» بهتر و جذابتر است و دارای یک داستان تازه است. در واقع میتوان گفت این فیلمنامه همان حال و هوای «ایتالیا ایتالیا» را دنبال میکند اما با توجه به تجربههای کارگردان «عماد و طوبی» چند گام جلو رفته است.
صباغزاده در پایان گفت: این فیلم نسبت به اثر قبلی کاوه صباغزاده جهانشمولتر است و همه سکانسهای آن در تهران فیلمبرداری میشود.
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