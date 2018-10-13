بیمارستان جاسک فاقد پزشک و دستگاه سونوگرافی است

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستانهایی که قدمت تاریخی وجاذبه های گردشگری دارند باید از امکانات وزیرساختهای شهری خوبی بهره مند باشند گفت: شهرستان جاسک با ۶۰ سال قدمت، هنوز امکانات تفریحی و رفاهی و فضا مبلمان شهری مناسب و در خور شان مردم هم ندارد.

رادمهر بابیان اینکه اختلاف نظرها و متفاوت بودن سلایق در جلسات و مجموعه های شورایی وجود دارد و این موارد نباید تاثیری برانجام کارها داشته باشد بیان داشت: برخی مواقع در تصمیم گیری ها و ارائه نظرها امکان دارد نظرها و سلیقه ها با هم متفاوت باشد ولی برای خدمت به مردم و توسعه شهری باید با اتحاد و همدلی و برنامه ریزی محرومیت را از چهره شهر برداشته شود.

فرماندار جاسک عنوان کرد: در گذشته منحل شدن شورای شهر جاسک در دو دوره سبب شده برخی از کارها مختل و مردم متضرر شوند اما در این دوره مردم با اعتماد به شورای منتخب با رای خود نمایندگانی برگزیده اند تا در جهت رفع محرومیت از چهره این شهر گامهای اساسی و بلندی بردارند.

رادمهر گفت: شورا و شهردار عملکرد خود را باید به مردم گزارش دهند تا مردم از اقدامات آنها آگاه شوند در صورتی که در دل شهر جاسک کوچه های خاکی و به هم ریخته ای وجود دارد که زیبنده این شهر نیست.

وی با بیان اینکه کم کاری و کوتاهی از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست عنوان کرد : شهرستان جاسک در مسیر توسعه قرار دارد، که با واگذاری هزار هکتار زمین در منطقه شهرک های صنعتی برای پترو پالایش مکران با استخدام حدود ۴تا ۵ هزار نفر، واگذاری ۶۰۰ هکتارزمین برای شرکت نفت برای ساخت مخازن نفتی که استخدام حدود ۳۰ هزار نیرو در مرحله نخست اشتغال ایجاد خواهد کرد که این اقدامات جزء برنامه های ملی بوده که در این شهرستان اجرایی خواهد شد.

رادمهر بیان داشت: همچنین ایجاد یک دانشگاه یا هنرستان علوم و فنون با گرایش رشته های دریایی که اعتبارات آن از دفتر رهبری اختصاص یافته است، در دستور کار در این شهرستان است.

نماینده عالی دولت در شهرستان جاسک با بیان اینکه در مدت دو ماه حدود ۳۵ مدیر استانی برای بررسی مسائل و مشکلات مردم در حوزه کاری خود در این شهرستان حضور پیدا کردند تصریح کرد: با حضور مدیرکل ورزش و جوانان در شهرستان جاسک مسائل و معایب حوزه ورزش و زیر ساخت های ورزشی در شهر و روستاها پیگیری شد.

رادمهر با اشاره عدم وجود زیرساختها و مشکلات مخابراتی در جاسک گفت: با حضور همه مدیران مخابراتی در هفته گذشته برای رفع موانع مشکلات مخابراتی و ارتباطی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که بزودی اقداماتی در این حوزه ها انجام می شود.

فرماندار جاسک بیان داشت: بیمارستان شهرستان جاسک بعد از دو ماه هنوز فاقد پزشک و سونگرافی است و بیمار برای انجام درمان علاوه بر هزینه های جانبی و مخاطرات جاده ای که به همراه دارد باید به مرکز استان برود.

رادمهر با اشاره به ساخت درمانگاه شهری بیان داشت: خیرین سلامت به تعهدات خود در خصوص ساخت درمانگاه عمل کرده اند و دانشگاه هم باید به تعهدات خود عمل کند .

فرماندار جاسک با بیان اینکه بعضی از سهمیه خدمات شهرستان در جاهایی دیگر استفاده می کنند عنوان کرد: متاسفانه برخی با سهمیه جاسک قبول می شوند اما در شهرستانهای دیگری بکارگیری می شوند این یک نوع بی عدالتی است که باید رفع شود.