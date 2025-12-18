رودخانه شریفی جاده جاسک به بشاگرد را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بخش حاتمی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جاسک گفت: به علت بارندگی بامداد امروز سبب طغیان رودخانه شریفی در مسیر ارتباطی جاسک به بشاگرد شده است.

وی افزود: این مسیر ارتباطی تا اطلاع ثانوی مسدود است.