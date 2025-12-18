  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

رودخانه شریفی جاده جاسک به بشاگرد را مسدود کرد

جاسک- رئیس اداره راهداری جاسک گفت: جاده جاسک به بشاگرد به دلیل طغیان رودخانه شریفی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بخش حاتمی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جاسک گفت: به علت بارندگی بامداد امروز سبب طغیان رودخانه شریفی در مسیر ارتباطی جاسک به بشاگرد شده است.

وی افزود: این مسیر ارتباطی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

