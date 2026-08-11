آبیار: اعتبار یک دهیاری جاسک گاهی ۲۰ برابر آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آبیار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان جاسک که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست تقدیر از خبرنگاران و تبریک روز خبرنگار و همچنین بیان مسائل و مشکلات آموزش و پرورش جاسک و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای کمک به حل این مشکلات است.

وی افزود: اگرچه شاخص‌ها، آمار و ارقام نشان می‌دهد که وضعیت آموزش و پرورش جاسک تا حدودی بهتر شده است، اما من به عنوان مدیر این مجموعه از شرایط موجود رضایت ندارم و معتقدم هنوز مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که باید برطرف شود.

مدیر آموزش و پرورش جاسک با اشاره به مهم‌ترین مشکلات این حوزه، بیان کرد: ترک تحصیل، بازماندگی از تحصیل، آسیب‌های اجتماعی، وسعت منطقه و کمبود نیروی انسانی از جمله مشکلات آموزش و پرورش جاسک است و اگر بخواهیم همه مسائل را نام ببریم، شاید بتوان درباره آن ۱۰ صفحه نوشت.

آبیار ادامه داد: من ۲۸ سال سابقه کار دارم و اکنون در سال بیست‌ونهم خدمت هستم و مدیریت و اداره مجموعه‌ای مانند آموزش و پرورش بدون امکانات و اعتبارات مالی واقعاً کار سختی است.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش جاسک، گفت: برای نمونه روز گذشته دو دستگاه خودروی ما خراب شد و هزینه تعمیرات آنها ۹۸ میلیون تومان شد. اعتبارات دولتی آموزش و پرورش بسیار محدود است و ممکن است اعتبار یک دهیاری در یک روستا ۱۰ یا حتی ۲۰ برابر اعتبارات ما باشد.

مدیر آموزش و پرورش جاسک، تصریح کرد: اگر کمک‌های شورای آموزش و پرورش، شخص فرماندار و خیران عزیز نباشد، اداره مجموعه‌ای با این وسعت واقعاً دشوار است.

آبیار با اشاره به گستردگی مجموعه آموزش و پرورش جاسک، گفت: آموزش و پرورش این شهرستان دارای ۱۷۲ مدرسه و حدود یک‌هزار نفر پرسنل است و اداره چنین مجموعه‌ای با توجه به وسعت جاسک و محدودیت منابع مالی نیازمند همراهی و حمایت است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خبرنگاران برای انعکاس مشکلات، اظهار کرد: انتظار من این است که دست یاری به سمت خبرنگاران دراز کنیم تا با کمک و همفکری یکدیگر بتوانیم مشکلات را اولویت‌بندی و برای حل آنها اقدام کنیم.

مدیر آموزش و پرورش جاسک یکی از اولویت‌های مهم این حوزه را موضوع ترک تحصیل عنوان کرد و افزود: پیشنهاد تشکیل اتاق فکر بازنشستگان آموزش و پرورش نیز مطرح شده است و خود من سال گذشته این طرح را ارائه کردم تا مکانی در نظر گرفته شود و روزهای پنجشنبه بازنشستگان در آن حضور پیدا کرده و از تجربیات و ظرفیت آنها برای حل مشکلات استفاده شود.

آبیار با بیان اینکه آموزش و پرورش جاسک بدون مشکل نیست، گفت: اگر بگویم همه چیز در آموزش و پرورش عالی است و هیچ مشکلی نداریم، درست نیست. خوشحال می‌شوم مسائل و مشکلات خود را مطرح و با کمک خبرنگاران و رسانه‌ها به شکل درست منعکس کنیم.

وی ادامه داد: انتظار دارم خبرنگاران به کمک آموزش و پرورش بیایند و مسائل را با همفکری یکدیگر به شکل صحیح انعکاس دهند، چرا که انعکاس درست مسائل می‌تواند به حل آنها کمک کند.

مدیر آموزش و پرورش جاسک با اشاره به مشکلات راه‌های دسترسی به برخی مناطق شهرستان، بیان کرد: مشکلات راه دسترسی به روستاهای حوزه پرکوه، جگین بالا و سایر مناطق صعب العبور اگر توسط خبرنگاران پیگیری، مستندسازی و منعکس شود، قطعاً مسئولان در بندرعباس و تهران نیز در جریان قرار گرفته و برای حل این مسائل به مجموعه آموزش و پرورش کمک خواهند کرد.

آبیار بر ضرورت افزایش تعامل میان آموزش و پرورش و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: جا برای کار بسیار زیاد است و باید تلاش و کار بیشتری انجام دهیم. نتایج فعالیت‌های آموزش و پرورش نیز همیشه به سرعت قابل مشاهده نیست و ممکن است آثار آن در آزمون‌ها، قبولی‌ها و حتی زندگی افراد در آینده خود را نشان دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش تعامل و همکاری میان آموزش و پرورش و رسانه‌ها، مسائل و مشکلات این حوزه در شهرستان جاسک کاهش یابد.

در پایان این نشست، از خبرنگاران فعال شهرستان جاسک به پاس یک سال تلاش و زحمات آنان در عرصه اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار و مسائل شهرستان از سوی مدیر آموزش و پرورش جاسک تجلیل به عمل آمد.