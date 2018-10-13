به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان با صدور مجوز صید ماهی از سوی اداره کل شیلات گیلان، صاحبان پرههای ماهیگیری و شناورهای صیادی می توانند پس از تائید سازمان متولی نسبت به تهیه سهمیه سوخت خود از مجاری عرضه و فروشندگان مجاز اقدام در این استان کنند.
فصل صید ماهیان استخوانی از ۱۵ مهر ماه سال جاری آغاز و تا ۲۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و لازم است که صیادان برای دریافت سوخت مورد نیاز خود ابتدا با ثبت نام در سایت «تجارت آسان» و با اخذ تاییدیه از اداره شیلات در شهرستانهای مربوطه حواله صادره را از مجاری عرضه و فروشندگیهای مجاز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان دریافت کنند.
گفتنی است در سال گذشته تعداد۵۳ واحد پره و شناور صیادی در استان گیلان فعال بودند که در این مدت در مجموع دو میلیون و ۱۳۴ هزار و ۶۷۳ لیتر سوخت برای مصارف صیادی و ماهیگیری اعم از حمل و نقل، صیادی و حرارتی کومه ها توزیع شد.
پیشبینیهای لازم به منظور سوخترسانی به پرههای ماهیگیری و شناورهای صیادی در سال جاری توسط مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان در نواحی مرکزی رشت، لاهیجان، رودسر، تالش، انزلی و آستارا صورت گرفته و ذخیره سازی کافی انجام شده است.
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