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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

با شروع ماه مهر؛

توزیع سوخت درمیان پره‌های ماهیگیری و شناورهای صیادی گیلان آغاز شد

توزیع سوخت درمیان پره‌های ماهیگیری و شناورهای صیادی گیلان آغاز شد

رشت- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان با شروع فصل صید ماهیان استخوانی در این استان توزیع سوخت مورد نیاز پره‌های ماهیگیری و شناورهای صیادی در گیلان را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان با صدور مجوز صید ماهی از سوی اداره کل شیلات گیلان، صاحبان پره‌های ماهیگیری و شناورهای صیادی می توانند پس از تائید سازمان متولی نسبت به تهیه سهمیه سوخت خود از مجاری عرضه و فروشندگان مجاز اقدام در این استان کنند.

فصل صید ماهیان استخوانی از ۱۵ مهر ماه سال جاری آغاز و تا ۲۵  فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و لازم است که صیادان برای دریافت سوخت مورد نیاز خود ابتدا با ثبت نام در سایت «تجارت آسان» و با اخذ تاییدیه از اداره شیلات در شهرستان‌های مربوطه حواله صادره را از مجاری عرضه و فروشندگی‌های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان دریافت کنند.  

گفتنی است در سال گذشته تعداد۵۳ واحد پره و شناور صیادی در استان گیلان فعال بودند که در این مدت در مجموع دو میلیون و ۱۳۴ هزار و ۶۷۳  لیتر سوخت برای مصارف صیادی و ماهیگیری اعم از حمل و نقل، صیادی و حرارتی کومه ها توزیع شد.

پیش‌بینی‌های لازم به منظور سوخت‌رسانی به پره‌های ماهیگیری و شناورهای صیادی در سال جاری توسط مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان در نواحی مرکزی رشت، لاهیجان، رودسر، تالش، انزلی و آستارا صورت گرفته و ذخیره سازی کافی انجام شده است.  

کد مطلب 4429023

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